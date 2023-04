El secreto que sabía Andrés García sobre la madre de Luis Miguel

73837

-El secreto que se llevó al más allá García, respaldaba que «Luisito Rey» habría matado a Marcela Basteri, madre del cantante mexicano Luis Miguel.

En 2019, el actor Andrés García reveló que el cantante español Luisito Rey le pedió que lo ayudara a matar a Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, por lo que para el actor no existiría duda de que Luisito Rey la asesinó, pese a que la mujer de origen italiano, sigue como desaparecida desde 1986.

En una entrevista para el medio mexicano Un nuevo día, Andrés García reveló que: “Efectivamente, Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Micky tenía un problema muy serio. El problema era él, que quería matar a Marcela. (Me dijo) ‘ayúdame a matar a Marcela’. Ya Durazo me había dicho ‘abusado con ese loco, quiere que lo ayude a matar a su mujer, a mí ya me lo pidió’”.

García se refirió a Arturo El Negro Durazo, quien fuera jefe de la policía en la capital mexicana y un personaje muy cercano a Luisito Rey y al propio Andrés.

También confesó que aunque no hizo caso a la petición de Luisito Rey, cuando se enteró de la desaparición de Marcela Basteri, supo que se había salido con la suya: “El que dude de que él fue está mintiendo, eso está más claro que el agua”.

Durante la entrevista, el actor dijo que a Luis Miguel la fama lo transformó y ya no tienen contacto, conviene recordar que cuando Luis Miguel era niño, Andrés García lo ayudó a él y a Luisito Rey para lanzar su carrera. De hecho, fue él quien le consiguió la primera presentación en la televisión a Luis.

Cabe recordar que en Netflix, Luis Miguel, la serie, el único proyecto autorizado por el cantante Luis Miguel, se muestra cómo ocurrió la desaparición de Marcela de manera superficial, pero muchos televidentes interpretaron el momento como un asesinato, se dice que fue algo pensado.

