El matrimonio entre el rey Felipe VI y la reina Letizia de España ya tendría un acuerdo de divorcio, una reconocida periodista reveló los detalles del acuerdo que la reina consorte le hizo firmar al monarca cuando llegara el momento en el que ambos se separaran. Con esto, su objetivo principal es no quedar en la calle y desamparada.

Foto: agencias.

En la última semana, se dio a conocer que los reyes de España están enfrentando una crisis matrimonial producto del futuro que tomarán sus dos hijas: la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Conflicto por Leonor

Letizia no quiere que Leonor tenga que servir al Ejército durante tres años. Mientras tanto, Felipe VI se ha aferrado a que, al igual que él, su hija Leonor de Borbón reciba tres años de preparación militarizada, lo cual ha desatado el descontento de la reina consorte, quien no quiere que ninguna de sus dos hijas pasen por ese trámite.

Foto: Pronto.es.

Pilar Eyre, a través de su blog Lecturas, es quien se ha encargado de dar los detalles. Sin embargo, lo que más llamó la atención es el acuerdo de divorcio que los monarcas del país ibérico firmaron desde hace varios años.

«Cuentan que el abogado de Letizia Ortiz logró que Felipe, antes de su boda, firmara unos acuerdos en caso de divorcio muy ventajosos para ella», asegura Eyre en su portal.

Lo que heredaría Letizia

En caso de que los reyes se separen, Letizia se quedaría con dos lujosas propiedades, una de verano y otra residencia de invierno, donde tendría personal de servicio exclusivo a su cargo. Además de eso, recibiría una alta suma de dinero mensual de por vida, acuerdo que el monarca firmó sin ningún problema, ya que según él, su matrimonio con Letizia duraría toda la vida.

No obstante, y pese a que este acuerdo de divorcio sí existe entre el rey Felipe VI y la reina Letizia, la casa real española no ha emitido ningún acuerdo respecto a los rumores recientes de divorcio entre ambos. Sin embargo, algunas pruebas han salido a la luz y en las que se afirmaría que entre ambos las cosas no van por buen camino.

