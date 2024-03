El que esté al margen de la ley o que no cumpla los requisitos, no podrá postularse: Presidente del CNE

249514

-El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, rindió declaraciones este viernes 22 de marzo al país, donde afirmó que la Constitución de Venezuela establece que este año habrá elecciones presidenciales y sólo los que cumplan los requisitos podrán postularse.

“Eso lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no puede existir nadie sorprendido de que este año haya elección presidencial. Los que cumplen los requisitos estarán aquí, el que esté al margen de la ley o que no cumpla los requisitos, no podrá optar por esta oportunidad que le da el pueblo de Venezuela”, refiriéndose a las postulaciones de los candidatos.

Recordó a los candidatos que tienen previsto postularse, que podrán hacerlo hasta el 25 de marzo para inscribirse en el sistema y formalizarlo ante el ente comicial.

Destacó que el proceso de registro ya se encuentra en desarrollo y estará abierto hasta el próximo 16 de abril, para la inscripción y el cambio de residencia de todos los venezolanos que ejercerán el derecho al voto en las elecciones presidenciales, fijadas para el 28 de julio.

Noticia al Día