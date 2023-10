“El que está inhabilitado está mintiéndole a sus electores”: Iris Varela

167768

En una nueva edición de “Abriendo Puertas” a través de la pantalla de Venevisión, la periodista Margarita Oropeza entrevistó a Iris Varela, diputada ante la Asamblea Nacional, para abordar diversos temas de interés nacional desde su experiencia como abogado, político y exministra del Servicio Penitenciario.

Lea también: Diosdado Cabello asegura que Leopoldo López apoyará a MCM y Superlano se bajaría del barco de la Primaria

La diputada se define “yo diría que soy una persona frontal, sincera, amorosa, creo que básicamente esas características a mí me pueden definir pues”.

—Apenas falta una semana para las primarias de la oposición: ¿cómo ha visto este proceso? Andrés Velásquez dice que la primaria está viva, ¿está viva?

“Yo creo que estará viva dentro de sus organizaciones y dentro del grupo de personas que puedan seguirlos a ellos (…) porque lo que si he visto es que muchos dirigentes que tenían responsabilidad de organizar esas elecciones (…) han renunciado, en Cojedes renunciaron”.

“Yo estoy en Cojedes encargada del aspecto político del Partido Socialista Unido de Venezuela (…) ellos allá están anulados (…) allí ellos como que no quieren participar y no tienen una logística. Sabes que organizar unas elecciones, para eso hay un Consejo Nacional Electoral y en la Constitución está definida la forma como el Consejo Nacional Electoral, que es el Poder Electoral en el país, organiza y ayuda a las organizaciones políticas para que hagan sus procesos internos”.

—¿Debieron ir con el Consejo Nacional Electoral?

“Claro, y no ir a hacer lo que hicieron, porque ellos tienen una data donde nosotros aparecemos, entonces nadie los ha autorizado (…) los datos míos electorales se manejan en esa plataforma de la oposición (…) yo podría ejercer un recurso, que es un recurso de habeas data, eso está consagrado en el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y eso obligaría al tribunal competente en materia constitucional (…), en su sala electoral, a que ordene que ese registro que ellos manejan lo devuelvan (…)”.

“Ellos pueden levantar una data y hacerlo con sus adeptos, a lo interno (…). Administrar de alguna manera la data del Registro Electoral Permanente, eso es totalmente irregular (…). Eso me huele como a una especie de fraude porque si ellos suelen siempre quemar las boletas, o las van a contar de manera manual, ¿quién va a tener constancia de que no votaron por una persona?, porque lo hicieron manualmente y después quemaron eso, para borrar las evidencias (…)”.

—Ahora hablemos sobre los inhabilitados…

“Inhabilitado no va pal’ baile (…) y eso todo el mundo lo sabe. Nadie puede venir a hacer una oferta de que ‘ay, yo voy de candidato o de candidata’ para algo si yo estoy inhabilitado”.

—Henrique Capriles renunció a su aspiración, Freddy Superlano también…

“Ellos están inhabilitados. El que está inhabilitado está mintiéndole a sus electores, ante la posibilidad de una elección, porque cómo participa. No se puede ni inscribir, están inhabilitados (…) y si no se pueden inscribir no se puede votar por ellos”.

—¿Qué debería hacerse entonces?

“No bueno, la oposición verá qué es lo que hace, a mi poco me importa lo que ellos quieran hacer, lo único que me interesa es que ellos respeten al pueblo venezolano; ellos nunca lo han respetado. Desde que nosotros empezamos aquí un proceso revolucionario de cambios profundos, ¿cuántas veces ellos no salieron diciendo que el comandante Chávez había cometido fraude para ganar elecciones?, ¿cuántas veces? (…)”.

—¿Cómo visualiza la contienda electoral de 2024?, ¿Nicolás Maduro versus…?

“El que sea. La oposición verá a quién va a sacar como candidato, o quiénes serán sus candidatos, lo que nosotros sí sabemos es que nosotros vamos a participar en las elecciones, hemos organizado el partido, tenemos estructura de base (…)”.

—¿Visualiza varios candidatos de la oposición?, ¿no habrá unidad?

“No, no creo, lo que pasa es que allí hay muchos intereses también crematísticos; ellos han visto un gran negocio en el juego político y en esta actuación con la que ellos han agredido al pueblo venezolano. Una oposición que ejerció todas las acciones, en cualquier país del mundo estuvieran todos con un juicio por traición a la patria, porque todo lo que han hecho se llama traición a la patria (…)”.

Noticia al Día

Nota de prensa Venevisión