El Psuv está preparado para cuando el CNE anuncie la fecha de las presidenciales: Diosdado Cabello

161167

Este viernes, 29 de septiembre, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que la tolda roja está preparada para cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuncie la fecha en las que se realizarán los comicios presidenciales, previstos para el año 2024.

“Aquí seguiremos alertas. Nosotros estaremos en paz y listos para cuando el CNE diga que hay elecciones”, dijo Cabello desde el estado La Guaira, en la parroquia Caraballeda, durante una movilización de la “Juventud Revolucionaria”.

Por otra parte, Cabello acusó al imperialismo de intentar arrebatarle a Venezuela parte de su territorio histórico.

“Nuestro pueblo no va a permitir que el imperialismo y sus lacayos de aquí y del mundo, le arrebaten a Venezuela nuestro Guayana Esequiba. No tienen nada que buscar para acá”, resaltó.

Asimismo, aprovechó para agradecer a los asistentes por siempre respaldar y acompañar al Gobierno nacional en todas las circunstancias.

“Ustedes han sabido mantener, aún en las peores circunstancias, el alma de la Patria en alto, para que nada ni nadie le pueda hacer daño a nuestro territorio”, enfatizó.

“El gobierno de Guyana, valiéndose de ese apoyo que tiene de algunos países, le da concesiones a empresas para explotar recursos naturales en territorios que están en discusión. Eso pudiera hacerse si ambos países estuvieran de acuerdo, porque eso es lo que establece el Acuerdo de Ginebra”, acotó.

Afirmó que el Gobierno venezolano no busca agredir a nadie, sin embargo, aclaró que no “vamos a dejar que nos quiten nada”, por lo que reiteró su respaldo al referendo consultivo convocado por la Asamblea Nacional (AN).

Detalló que algunos miembros del partido han presentado propuestas para recuperar el territorio, entre ellas “poblar y crear un estado” en esa zona.

Lamentó que el pueblo de Guyana confíe en el imperialismo. “Los van a secar y les van a sacar hasta la última gota de petróleo y de gas”, sostuvo.

“Quieren hacerle creer al mundo que nosotros vamos a agredir a un país como Guyana. Nosotros no los vamos a agredir (…) El presidente de Guyana, sin duda, obedece las instrucciones de las trasnacionales petroleras”, añadió.

Enfatizó que la derecha venezolana aprovecha las coyunturas para hacerle daño al país.

#EnVivo || Juventud revolucionaria se moviliza en Caraballeda / Primer vicepresidente del PSUV, @dcabellor: Aquí seguiremos alertas. Nosotros estamos en paz y listos para cuando el CNE diga que hay elecciones. pic.twitter.com/UHA4yLVoeR — AVN Titulares (@avnve) September 29, 2023

Noticia al Día

Con información de El Universal