El presidente Joe Biden se cayó esta mañana mientras paseaba en bicicleta (+Video)

junio 18, 2022 - 1:58 pm

1891672

En la mañana de este sábado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se cayó de su bicicleta, mientras paseaba en el Parque Estatal Cape Henlopen, cerca de su casa en la playa en Delaware, a unas tres horas de Nueva York, a donde llegó junto a la primera dama Jill Biden.

Su paseo transcurría tranquilamente y poco después de detenerse junto a un grupo de reporteros y miembros del público a quienes se disponía a saludar, el presidente, que llevaba puesto un casco, se cayó al piso.

De inmediato, el presidente se puso de pie, con la ayuda de los agentes del Servicio Secreto de EE. UU. y, lo primero que dijo al levantarse fue: “Estoy bien”.

El presidente pasó varios minutos charlando con las personas que se habían reunido para verlo andar en bicicleta.

La Casa Blanca emitió un comunicado que decía: «Como dijo el presidente, su pie quedó atrapado en el pedal mientras desmontaba y está bien. No se necesita atención médica. El presidente espera pasar el resto del día con su familia».

Biden suele pasear en bicicleta en el área de Gordons Pond en la costa de Delaware los fines de semana.

Gordons Pond es un destino muy popular entre los ciclistas y amantes de la naturaleza, por su vegetación y senderos visitados de un sinfín de especies de aves. Sus senderos están rodeados por una laguna de agua salada de 900 acres y ofrece algunas de las vistas marinas más impresionantes que encontrará en el área.

Al ponerse de pie, el presidente dijo que su sus pies se enredaron en las rejillas de los pedales «Tengo mi pie atrapado», dijo y aseguró que no se encontraba herido.

Joe Biden fell off his bike this morning at the beach in Delaware. pic.twitter.com/GSmO4rRiuZ

— Clay Travis (@ClayTravis) June 18, 2022