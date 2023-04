El Pastor de Satán: Escribió «La Biblia del Diablo» y una canción famosa se le vincula (Video)

76119

El portal https://www.buscabiografias.com/ cuenta la historia de Anton Szandor LaVey el Pastor de Satán, hombre siniestro, quien entre muchas perversidades escribió La Biblia del Diablo, nacido el 11 de abril de 1930. Aquí el texto:

Anton Szandor LaVey

(1930/04/11 – 1997/10/29)

Anton Szandor LaVey

Fundador de la Iglesia de Satán

–Es malo que la estupidez no duela–

Considerado el padre del satanismo moderno.

Obras: Biblia satánica, Los rituales satánicos…

Movimiento: Satanismo Laveyano Antiteísmo

Padres: Gertrude Augusta Coultron y Michael Joseph Levey

Cónyuge: Carole Lansing

Parejas: Diane Hegarty, Blanche Barton

Hijos: Karla Maritza, Zeena Galatea, Satan Xerxes Carnacki

Nombre: Howard Stanton Levey

Conocido como: el Papa Negro

Voz de Anton Szandor La Vey

«Definición de bien y mal: bueno es lo que te gusta. El mal es lo que no te gusta»

Anton Szandor La Vey

Anton Szandor La Vey nació el 11 de abril de 1930 en Chicago.

Hijo de Gertrude Augusta Coultron y Michael Joseph Levey, un pastor protestante, de antepasados georgianos y, según decía, gitanos y rumanos.

Tocó el oboe con la orquesta sinfónica de San Francisco, trabajó como domador en un circo y como fotógrafo en el departamento de Policía.

El 1 de mayo de 1966, fundó la Iglesia de Satán (The Church of Satan).

Escribió la Biblia satánica, con el subtítulo de La otra ciencia, mientras residía en el Hotel California, (inmortalizado por la popular canción del mismo nombre y enigmática letra del grupo Eagles), tras haber estudiado las obras de Aleister Crowley y la Golden Dawn inglesa.

El satanismo fundado por La Vey, también llamado satanismo lavelyano, sí se ajusta a lo que se suele entender por satanismo. El satanismo lavelyano asegura ser ateo y utilizar la figura de Satán como símbolo que «libera a sus adeptos de tabúes y de la moral convencional». Aboga por el materialismo, el hedonismo… Responde más a una filosofía o a un proceso psicológico que a una iniciación. La Biblia satánica le dio fama y fortuna. En ella considera la lujuria, gula y envidia, como instintos naturales, energías al servicio satánico. No impuso reglas, cada miembro podía ser libre y crear su propia ley, bajo el lema: «Haz lo que quieras».

Algunos de los muchos personajes famosos asociados con su iglesia son la actriz Jayne Mansfield y el cantante Marilyn Manson, a quien Anton LaVey nombró reverendo de la Iglesia de Satán por promover con su música ideas y conceptos afines a su doctrina y además aparece brevemente en el video de la canción Dope hat.

Contrario a otras sectas de este tipo, no proclamó los sacrificios humanos, opinaba que un satanista sólo debía matar a sus enemigos. Pregonó que al «espíritu» (obviamente maligno), no se le pide: se le ordena. Su culto se extendió a Canadá, México y Holanda, primer país en legalizar una iglesia de culto al Diablo en la década de los 70.

En 1960 contrajo matrimonio con Carole Lansing. Fueron padres de Karla Maritza. Tras divorciarse, se relacionó con Diane Hegarty, con la que tuvo a su hija Zeena Galatea. Su última compañera fue Blanche Barton. El 1 de noviembre de 1993, Barton dio a luz a Satan Xerxes Carnacki.

Anton Szandor LaVey murió en San Francisco el 29 de octubre de 1997 y fue enterrado en la fiesta de Halloween.

Sabías que…

Sucesora

Su segunda hija, Zeena, se convirtió en suma sacerdotisa de la Iglesia de Satanás en 1985.

