-Este lunes, Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, cumple 10 años de su papado. El máximo líder de la Iglesia católica tomó posesión de su gobierno el 13 de marzo de 2013.

El también arzobispo de Buenos Aires fue elegido como el sucesor de Benedicto XVI y como primer suramericano en liderar la Iglesia católica y el vaticano, luego de un hecho que conmocionó al mundo religioso: la primera renuncia de un papa en Edad Media.

El pontífice durante su aniversario emitió un mensaje mediante un podcast que fue difundido por Vatican News, el medio oficial del Vaticano. En donde expresó qué era lo que más deseaba para celebrar sus 10 años.

«Necesitamos paz» fue la petición que hizo. Su mensaje ha impactado durante el día pues, su pontificado ha sido partícipe de muchas guerras, como las de Siria, Yemen y Ucrania.

El argentino reforzó su discurso expresando su dolor al ver «a los muertos, jóvenes -sean rusos o ucranianos, me da igual- que no vuelven. Es duro”.

Papa durante sus visitas en el papa móvil. Foto: ACI Prensa.

En su mensaje, también hizo énfasis sobre la importancia de las emociones «Tres palabras: fraternidad, llanto, sonrisa… Fraternidad humana, todos somos hermanos, reconstruir la fraternidad. Aprender a no tener miedo de llorar y sonreír: cuando una persona tiene miedo de llorar y sonreír, es una persona que tiene los pies en el suelo y la mirada en el horizonte del futuro. Si uno se olvida de llorar, algo va mal. Y si uno se olvida de sonreír, es aún peor” expresó.

Como es de costumbre, sus discursos siempre son un mensaje de unión, aliento y sabiduría en medio de las crisis sociales. Además, de hablar de la paz y las emociones, elevó su voz hacia el acompañamiento de los ancianos. «Los ancianos son sabiduría y me ayudan mucho. Yo también soy viejo, ¿no? Pero los ancianos son como el buen vino que tiene esa historia añeja. Los encuentros con ancianos me renuevan y me rejuvenecen, no sé por qué… Son momentos hermosos, preciosos» dijo.

En contraste, en la mañana de este 13 de marzo, agradeció también desde su cuenta de Twitter a todos sus seguidores por el acompañamiento que han hecho a través de sus oraciones.

Gracias por haberme acompañado con vuestras oraciones. Por favor, continuad haciéndolo. — Papa Francisco (@Pontifex_es) March 13, 2023

