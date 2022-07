El padre de Elon Musk revela que tuvo un segundo hijo a los 76 años con su hijastra

julio 15, 2022 - 1:06 pm

-Errol Musk, de 76 años y padre del magnate Elon Musk, develó que había tenido un segundo hijo con su hijastra Jana Bezuidenhout, a quien crió desde que tenía 4 años y a la que le lleva más de cuatro décadas.

En entrevista con el diario británico The Sun, el padre del magnate Elon Musk afirmó que se trata de una niña que nació hace tres años y que no había sido algo planificado.

«No he comprobado su ADN. Pero se parece a mis otras hijas. Se parece a Rose y Tosca mezcladas», dijo Errol Musk, de 76 años. «Se ve exactamente como Rushi y se comporta como él. Así que es bastante obvio, ya sabes».

«Ella no fue planeada. Pero quiero decir, estábamos viviendo juntos. Ella [Jana] se quedó aquí durante unos 18 meses después del nacimiento de Rushi», añadió.

A pesar de su edad, Musk no descartó la idea de tener más hijos. «Para lo único que estamos en la Tierra es para reproducirnos», indicó. «Si pudiera tener otro hijo, lo haría. No veo ninguna razón para no hacerlo».