El nuevo mural de Yulimar Rojas quedó peor que el anterior

Un nuevo mural de Yulimar Rojas apareció este jueves 28 de julio en Mérida, en el mismo lugar donde borraron el anterior.

Una nueva pintura que intenta plasmar a la atleta venezolana. Sin embargo, la “obra” volvió a hacer víctima de múltiples comentarios y críticas porque es “más fea que la primera”.

ACTUALIZACIÓN DEL SUBDESARROLLO Mural de Yulimar reaparece en Mérida está vez siendo una mezcla entre Michael Jordan y El Grito, la atleta informa que no volverá a saltar y en su lugar abrirá un bodegón por su casa pic.twitter.com/Sm2UYprTcZ — Fuera Del Aire (@fueradelaireMRD) July 28, 2022

Este nuevo dibujo de la “reina del salto” parece la mezcla de la leyenda de la NBA, Michael Jordan y la obra El Grito pinta por Edvard Munch (1893), sin embargo horas más tarde la pared fue tapada nuevamente, según la cuenta Fuera Del Aire.

ACTUALIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN SUB DESA… chamo ya Ahora sí que si, el mural fue nuevamente tapado, Yulimar Rojas regresa a ganar medallas para Venezuela, tal parece que su sueño de montar un bodegón tendrá que esperar pic.twitter.com/HtEknLUXZ4 — Fuera Del Aire (@fueradelaireMRD) July 28, 2022

Rojas amenazó de no ganar más medallas si no lo borraban el mural, que parecería al ex jugador de la NBA Dennis Rodman “Parecemos que lo logramos y seguiremos saltando”, dijo la atleta de 26 años.

Parece que lo logramos y seguiremos saltando 😂🤣😂🤣 Ha sido un excelente trabajo en equipo! 😂 https://t.co/8uBKiwVREM — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) July 27, 2022

La cuenta oficial de Yulimar Rojas @TeamRojas45 en la red social Twitter, no se pronunció sobre este actual y bastante peculiar mural.

Noticia al Día / Agencias