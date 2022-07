El nieto de Luis Aparicio firmó con equipo de las Grandes Ligas

julio 10, 2022 - 9:08 am

El nieto de Luis Aparicio, único venezolano en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas, firmó con la organización de Guardianes de Cleveland como agente libre internacional.

Los Guardianes anunciaron por sus redes sociales la firma del joven de 17 años, que es nativo de Barquisimeto, estado Lara. Don Luis Aparicio vive desde hace más de 40 años en la capital larense tras dejar su querida Maracaibo.

Cleveland #Guardians have signed international free agent 17-year-old OF prospect Luis Aparicio out of Barquisimeto, Venezuela. Aparicio was assigned to the Dominican Summer League to begin his career. He is the Grandson of Hall of Fame shortstop Luis Aparicio.#ForTheLand pic.twitter.com/XJmp1w0LnC

— Guardians Prospective (@CleGuardPro) July 9, 2022