El «Monstruo de los Suárez» drogaba a sus pequeñas víctimas antes de abusarlas

Con el fin de que todo transcurriera en la más absoluta calma y control, el exdiputado y pastor Roberto Suárez dormía a sus víctimas antes de atacarlas sexualmente

-Con la captura de este despreciable criminal, se abrió una caja de Pandora. De ser un respetable ciudadano y ejemplar miembro en el seno de su familia, pasó a ser un monstruoso depredador sexual, con especiales apetencias en los niños, en los niños de su casa.

Él lo sabía, y si bien su reputación como hombre público venía en franco deterioro durante los años en que comenzarían los ataques, esto no disminuyó su influencia en el entorno donde lo básico de sus instintos haría estragos.

Pablo Suárez, su hijo y víctima, comentó que para su abuela, su papá sigue siendo un santo:

“En esta especie de cruzada que me he impuesto, he encontrado resistencias en el seno familiar que van desde la incredulidad absoluta hasta señalamientos de que mis primas, las hijas de mi prima y yo estamos locos”.

“Tenía yo diez años cuando una noche se acostó en mi cama y comenzó a abusarme, con los argumentos que eso era normal, que el afecto debía manifestarse, en fin, te hablaba y no había como objetarlo. Era mi papá. Con las niñas usaba otros métodos», recuerda Pablo, «como el utilizar pastillas para dormir. Eso lo hizo con mis primas y mi hermana, quienes dormían en otro cuarto; con ellas usaba las drogas. Y estoy seguro que en más de una ocasión utilizó pastillas con mi mamá para que no lo capturara en plena faena”.

Roberto Suárez tenía el perfil perfecto para que la familia y su entorno inmediato de trabajo lo abrazaran sin hacer preguntas. A fuerza de un dinero que nadie sabe de dónde lo obtuvo, aun cuando hay varias denuncias por estafa que lleva a cuestas en su prontuario delictivo; se ganó la reputación de ser un financista de éxito, un político comprometido con preceptos revolucionarios y un buen pastor evangélico, montando así la comparsa para garantizar su impunidad.

Así lo veían los adultos de la familia, con quienes hacía funcionar el dinero. Estableció un poderoso círculo de conexiones que protegió su trama pedófila, haciendo que el resto mirase hacia otro lado.

