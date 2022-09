“El monstruo de la familia Suárez”:  Hombre abusó de sus 3 hijos y de 8 sobrinas en 20 años

septiembre 14, 2022 - 6:23 pm

Los hermanos Suárez rompen el silencio y acusan a su padre por abusos sexuales. Se enteraron de que ocho de sus primas también fueron víctimas. No existe denuncias en su contra en Venezuela.

Un hombre de 62 años, llamado Roberto Enrique Suárez, de nacionalidad venezolana y exdiputado a la AN por el Psuv en el Zulia, es acusado en tres países por violación y actos lascivos.

Su hijo mayor llamado Pablo Suárez, de 29 años y quien actualmente radica en Panamá, realizó una declaración ante la Fiscalía de turno de Coclé, sede Penonomé en el distrito de Antón, el pasado 26 de septiembre.

Manifestó que tanto él como sus hermanos fueron obligados por su progenitor a este tipo de actos, sin importar el daño emocional y moral a lo que fueron sometidos.

“Los primeros hechos sexuales se dieron cuando vivía en Venezuela y contaba entre los 9 y 10 años. Esa vez mi papá mantenía un problema personal y se quedaba en el apartamento. Se me insinuó. Me invitaba a que me masturbara frente a él. Además, en las noches se metía en mi cuarto, se acostaba a mi lado y me tocaba las partes íntimas”, precisó.

Enfatizó que “poco tiempo después, comenzó el abuso sexual. Eso sucedía casi todos los días, hasta cumplir los 15 años.

Me sentía prostituido por él. Si quería un juguete, me lo daba a cambio de abusar sexualmente de mí. No solo fueron exigencias sexuales, también me agredía físicamente”.

Por su parte, Samuel Suárez, otro de sus hijos, con 21 años y habitando igualmente en Panamá, declaró que, en el año 2007, estando en Venezuela, su padre comenzó a abusar de él. “Apenas tenía 8 años. Me obligaba a masturbarlo y a ver pornografía. Eso se prolongó hasta 2013, cuando cumplí los 14 años”.

Se pudo conocer que también tuvo actos lascivos contra su hija Florence Suárez, los cuales se suscitaron por 12 años. Con ella viajó en reiteradas oportunidades a Colombia, Panamá y México, siendo este último donde vive actualmente. Ella también decidió denunciarlo por el mismo delito, en la Fiscalía General del estado de Baja California el día 28 de septiembre.

Cabe destacar que no existe denuncia formal en su contra en Venezuela -donde se encuentra actualmente-, pero sus hijos temen que pueda seguir haciendo daño a otros familiares, razón por la cual decidieron dar parte a las autoridades de los países antes mencionados.

La mayoría de sus fechorías las cometió en los estados Zulia, Yaracuy y Lara, cuando se hallaba por cuestiones de trabajo. Sus hijos aseguran que continúa con su comportamiento indecoroso, pues recientemente realizó estos mismos actos con dos sobrinas -de 11 y 14 años-, quienes son sus víctimas desde hace cuatro años.

Sus andanzas llegan más allá de lo grotesco. Hasta ahora se conocen 11 casos, entre violación y actos lascivos, contra 2 niños y 9 niñas, todos en edades comprendidas entre 8 y 15 años.

Su hijo, Pablo Suárez, cataloga a su padre como un monstruo. “Se hace pasar como pastor de una iglesia. Pero solo sabe engañar a la gente. Planea desarrollar en este momento un proyecto con una ONG. Es importante que no continúe haciendo daño a otros inocentes”.

Roberto Suarez fue diputado suplente en la Asamblea Nacional por dos períodos. Trabajó con la Lopna y con la comisión de ambiente. Asimismo, fue presidente de Corpofalcón. Antes de formar parte del Psuv, estuvo en las filas de los partidos MAS y MVR.

No es el único acto delictivo al que se le ha acusado, pues en el año 2015 se vio vinculado con estafas a concejos comunales de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante del oeste de Maracaibo, al realizarse denuncias a Fundapueblo, que en ese momento estaba a su cargo.

Cenith Alonzo

CNP 23.000