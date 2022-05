El momento de pánico que vivió Jennifer López: «Sentí que no podía moverme»

mayo 31, 2022 - 11:48 am

Jennifer Lopez, quien ignoró los mensajes que Ne-Yo le envió en las redes sociales, compartió con sus fans la publicación ‘On the JLo’, en donde habló de la importancia de dormir más de siete horas. Además, detalló que cuando tenía 20 años, en los años 90 y su carrera estaba despegando, el exceso de trabajo y no dormir bien pusieron en riesgo su salud.

La cantante de 52 años aseguró que ahora todas las noches duerme entre siete y nueve horas, pero que en la década de los 90 no era así. JLo, protagonista del documental ‘Halftime’, detalló que cuando tenía 20 años, se sentía invencible.

“Hubo un tiempo en mi vida en el que solía dormir de tres a cinco horas por noche. Estaba en el set todo el día y en el estudio toda la noche y haciendo viajes; y filmando videos los fines de semana”, contó.

Sin embargo, la prometida de Ben Affleck tuvo que hacer cambios y ajustar su actitud después de que un gran ataque de pánico la paralizara.

“Estaba sentada en un tráiler, y todo el trabajo y el estrés que trajo consigo, junto con no dormir lo suficiente para recuperarme mentalmente, me afectaron. Pasé de sentirme totalmente normal a pensar en lo que tenía que hacer ese día y, de repente, sentí que no podía moverme”, aseveró.

