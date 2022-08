El Maczul: Tras las huellas y las lágrimas de sí mismo (Alexis Blanco)

agosto 18, 2022 - 9:22 am

Noticia Al Dìa me ha pedido que escriba algunos apuntes personales sobre el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, el Maczul de mis incondicionales tormentos. Casi que lloro, al saber de la pauta, tan honorable como entrañada. Bien podrìa dejar constancia de entrada que escribiré signado por la cáustica impronta de la posverdad. Es decir, de entrada confieso que no puedo pensar en el museo sin sentir una entrañanle terneza. Este asunto para nada me es ajeno. Desde aquellos tiempos como reportero de cultura en el diario Panorama, cuyos dueños comprendieron la importancia de la mociòn qie inicialmente presentara la entonces vicerrectora acadèmica de la Universidad del Zulia, Imelda Rincòn, ante su consejo universitario: la construcciòn de una obra de singular majestad y para efectos de la cual ya trabajaban las arquitectas Ana Maróa Borjas y Thaís Ferrer.

Hermosas y honorables damas cuya «sororidad institucional» funcionó, armònica y fecunda; los nombres de Mirna Quintero y de Patricia Pineda supieron instigar a toda aquella «sociedad civil» de entonces, en especial la segunda de ellas, quien supo acompañar a su padre, don Esteban Pineda Belloso, en la idea de promover una campaña feliz y eficaz que derivò en la regia construcción estètica que inaugurara el presidente Rafael Caldera, la mañana del 24 de octubre de 1998. Crèanme, tambièn en ese entonces era la posverdad, digo, las emociones hechas periodismo creador, las que me inspiraban.

Un proyecto al cual los artistas no tardaron en sumarse, lúcidos y generosos: Hung, Bellorìn, Patiño, entre varios muy destacados, ofrecieron sus obras, su presencia y su estímulo para que la prosecución resultara ese exitazo que se patento con El infinito canto de este sol, la exposiciòn inaugural que fraguò Manuel Espinoza junto con un brillante equipo de colaboradores y altos profesionales del área museística del país. Previo, gente como Jesùs Soto, Carlos Cruz-Diez o Daniel Abadie refrendaron con sus respectivas presencias lo fundamental del proyecto. Ministros de la talla de El Maestro José Antonio Abreu o Gustavo Roosen habìan comprometido a sus respectivos factores políticos.

Fue don Esteban quien concitó sendas veladas con cena y cubiertos engalanados para reunir los cobres que permitieron terminar la obra, dotarla de los elementos necesarios para emprender este viaje que hoy resiste, en medio de un nuevo y formidable ejercicio de amor por la ciudad de parte de esa misma sociedad civil que hoy desencajaría ese lugar común de » las fuerzas vivas».

Celebro tanto haber estado ahí, trabajando como periodista y cómplice. Si se consulta la edición del diario, al día siguiente, podrá leerse la reseña ad hoc. Y suponemos que en aquel Cidac, (Centro de Investigación y Docimentación en Arte y Cultura) que también ayudó a construir Patricia junto con Rafael Gelman y Manuel Espinoza, guardarán los archivos de las páginas centrales dedicadas a la cobertura de las sendas cenas de gala y en cuyos discursos de agradecimiento de rigor, coadyuvé redactándoselos, todo honor y toda gloria, como ciudadano y artista, además de empleado del grupo. Allí don Esteban («Papá Esteban», lo mentábamos los difuntos Eduardos, Semprún-Fernández, y yo), hablaba de las Megatendencias del siglo veintiuno, de John Naisbitt y Patricia Aburdeen, donde se ha cumplido ese conjunto de visiones más científicas que proféticas. Le corresponderá a algún colega nuevo periodista (y jaiba) referir la historia del Maczul, donde superará la nobleza obligada, el indispensable reconocimiento a Mirna Quintero de Velasco y a Lourdes Molero de Cabeza, así como a José Enrique Finol y a esa otra señora de Lourdes, la artista Peñaranda y, ahora, en resiliencia estética, nuestra bienamada Anabelí…

La Universidad del Zulia ejerce aún su rol tutelar. Algunos llegan a quejarse de una eventual ausencia de artistas locales dentro de las pautas curatoriales, etc., otro traen el su runrún la queja eterna del complicado accedo del transporte público, así como la inexplicable indiferencia del entorno social del Maczul, cosa que, nos consta, intentó resolver LMC conectando a la institución con las comunidades vecinas. Aún pesa también la losa institucional del termino «contemporáneo», una polémica histórica del arte y la cultura en general, que Espinoza reconoció y asumió desde esa primera exposición del debut, El infinito canto de este sol.

Sin duda este textimonio es una declaración jurada de amor por el Maczul, un sueño alentado con perseverancia maternal por la maestra rectora, Imelda …Sin duda que macero un rosario de historias cruzada en el Maczul de mis tormentos. Pero esa es una parte de la historia que iré soltando cada 24 de Octubre, con mi espada de Urdaneta «iluminando el cuarto al voltear la madrugada, carabelas de la nada, carabelas nada..».

La memoria corretea entre esos admirados y disfrutados jardines que las artistas Elsy Zavarce y Lourdes Peñaranda diseñaron como exquisito modelo de paisajìstica interior. Una belleza que relumbrò en exposiciones de fàbula, como las de Frank Hyder y Henry Bermìdez, o la maravillosa antológica de José Ramón Sánchez, la de Johan Galué la de Hugo Figueroa Brett, incluso la màs reciente, la de Gregorio Boscán, todas las que allì han sentido el calor de un concepto: el museo es la calle.

Suena aquí el DJ Itsvan Botfalusi concitando encuentros de las vanguardias juveniles que tambièn asoptaron ese espacio como una exquisita guaruda de sueños y esperanzas. Suena el alma toda, luchando para no estallar en dolor, cual Kim Wexler de las ficciones en streaming. Por ahì les dejarè, posverdad y multumedia, unos videitos de ese otro Maczul, el que promovía y gestaba su propio gran público, anhelante como yo de ser reivindicado, luna llena en Acuario, tiempo de guerra sin balas donde las víctimas somos todos.

Y el presente nos entrega sangre, sudor y lágrimas, pero de ningún modo marchita nuestras tercas esperanzas. Uno encuentra por ahì a Anabelì Marìn Vera, dulce y competente como nunca, como siempre. intentando convencer a los nuevos estamentos polìticos para que ni la dejen solita en su causa magistral. Recién,unos vándalos enemigos de LUZ, entraron de nuevo y tocaron los disposotivos para surtir la electricidad. Rudo golpe para ese museo en resiliencia permanente. En facebook escribì LUX IN TENEBRIS, para que la ciudad estè al tanto de esta silenciosa tragedia del Maczul. Una causa esplèndida para demostrar de lo que verdaderamente estamos hechos los hacedores de pot acá, los que quedamos, digo, los que todavía respiramos.

Desde el muro del artista Fernando Bracho, de quien compartimos sus contundentes y hermosas imàgenes, me atrevo a extender: «Igual a lo que pasaba cuando en mi residencia miraba a través de las ventanas, descubría que lo que otrora era un espacio verde, lleno de plantas y flores, el Maczul era un desierto azotado por una maligna plaga. Era una postal impresa con la marca de la incompetencia del siglo XXI porque el servicio del agua como el de la electricidad, pareciera tener la misma frecuencia que un cometa (…) Habían algunas salas cerradas por falta de presupuesto para su mantenimiento, las que funcionaban estaban sin aires acondicionados, mortal para un museo y terrible para Maracaibo que es una ciudad donde se vive con la sensación de estar en llamas perennemente; paredes sin frisos; espacios abandonados y sobre todo, lo más letal y doloroso fue la sensación de estar dentro de una casa fantasma, donde la vida había sido extinguida… Seguramente es el precio de querer tener independencia del gobierno central y de que el sector privado regional no tenga la voluntad y la sensibilidad necesaria para ver a la cultura como una parte esencial de la vida de los seres humanos.». Uff, maestro de mirada asertiva…!

Ninguno de mis amigos artistas es ajeno al museo y sus actuales patetismos. Bien podría llenar con sus testimonios estas cuartillas que ahora despacho (desde que ví The french dispatch, esa gran pelicula de Wes Anderson, me da mucha nota llamar asì mis notas periodìsticas). Pero no. Tengo licencia para escribior desde mi posverdad. Ah!, pero si quieren refutarme, desmentirme o decretarme, nada màs acerquense a nuestro Museo para que vean y sientan y lloren, tal cual hago ahora yo…

¡Dios bendiga al MACZUL!

¡Salud!

Alexis Blanco