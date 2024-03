El llano se sentirá en el corazón de Maracaibo, con disfrute de caballos y gastronomía en Grano de Oro

241416



Jorge Molina, encargado de un área de la Universidad del Zulia, (Fundaluz) donde funcionaba la manga dijo hoy 7 de marzo que, desde hace once meses viene desarrollando un restaurante y deportes ecuestre en ese lugar, con un ambiente llanero de gran aceptación del público zuliano en Grano de Oro.

Señaló que se ha dado a la tarea de recuperar y restaurar el espacio, luego que Fundaluz diera el visto bueno para el alquiler de lo que fue la manga de coleo y se lleva a cabo un interesante proyecto de gran aceptación del público zuliano.

“Tenemos un ambiente llanero en el Zulia, donde no existía, con una excelente gastronomía de esa parte del país y el disfrute de caballos, donde se reúne las familias a pasar una tarde diferente. “A pesar de toda la adversidad, la misma gente me ha motivado a que tenga más deseos de trabajar por este sueño que tuve desde hace un año y hoy junto a un equipo me ha apoyado y sigue mi sueño fortaleciendo JM Range”, aseguró.

“Soy un empresario que cree en Venezuela, ser productivo y desarrollar áreas socio-culturales en la ciudad y en este sentido tenemos un proyecto para los niños a través de la escuela de equitación para niños en edades de 4 a 17 años que podrán desarrollar esa actividad en Grano de Oro”, dijo.

