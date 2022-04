El hit 3000 de Miguel Cabrera podría llegar este sábado en el doble juego

abril 22, 2022 - 7:11 pm

Miguel Cabrera podría dar el hit 3000 este sábado 23 de abril luego de suspenderse el partido del viernes entre Tigres de Detroit y Rockies de Colorado por mal tiempo.

El Tigre Mayor de Venezuela estaba alineado como tercer bate y bateador designado para este primer partido de la serie, que tenía la voz de play ball a las 7:10 pm. Miggy tomó algunos turnos en la jaula de bateo antes de que la lona fuera colocado en el centro del diamante en Detroit.

Cabrera tratará de llegar a los 3000 hits este sábado en la doble cartelera que se jugará en el Comerica Park. El primero desafío será a las 1:10 pm, mientras que el segundo duelo iniciará a las 6:40 pm.

