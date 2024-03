El discurso de Shakira cuando recibió el premio “Mujer del año” que se viraliza en redes sociales (video)

241411

El discurso que ofreció Shakira el pasado 2023 cuando recibió el premio Mujer del Año de Billboard en la gala inaugural Mujeres Latinas en la Música, agradeciendo a su madre, a sus amigas y a las mujeres en general, retoma fuerza a propósito que este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer.

La artista colombiana impactó con sus palabras a los presentes ganándose aplausos y ovaciones. Ante una multitud que no paró de clamar por la estrella colombiana en el Watsco Center de Miami, Shakira fue muy sincera al decir: “Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma”.

“Pero las lecciones más importantes las aprendí de otras mujeres, y por ellas escribí lo que escribí y canté lo que canté. Porque solo una mujer puede amar hasta desgarrarse, puede hablar con la honestidad más brutal, cantar con rabia, bailar extasiada y emocionarse hasta las lágrimas. Eso solo lo puede hacer una mujer”.

