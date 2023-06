112890

El venezolano Steve Wilcox se incorporó a «La cabeza de Joaquín Murrieta,» una serie de estudios Amazon Prime que busca mostrar la realidad del estado de California en Estados Unidos y la lucha por el control del oro en la región en la época de 1850, donde Murrieta en medio de las disputas por territorios logra hacerse con el título de villano en Estados Unidos y héroe en México.

El personaje principal surge durante un periodo impulsado por la avaricia, la ira y la xenofobia —en medio de una guerra sin cuartel gracias a la Fiebre del oro en California—, emergió como «el mejor pistolero de México», y junto a él Los Joaquines, «la banda más chingona de toda California».

Steve Wilcox, encarna a Harry Love, el enemigo más temido que tienen los protagonistas. Además de ser el personaje más vil y despiadado en contra de Murrieta. Es un venezolano, el que le pone su cara a uno de los personajes más bárbaros y despiadados de la época donde los mexicanos buscaban ingresar y establecerse en las tierras estadounidenses.

Está protagonizada por Juan Manuel Bernal, Liam Sharpe, Alejandro Speitzer, Becky Zhu Wu, Steve Wilcox y Emiliano Zurita. Se estrenó el 19 de enero de 2023 en la plataforma de streaming, Prime Video y tiene una de las receptividades más destacadas de la plataforma.

Según Variety.com esta serie está calificada como “una de las apuestas más grandes de la historia de Amazon Estudios para América Latina.

A Wilcox, La Cabeza de Joaquín Murrieta, le ha permitido crecer con uno de los personajes más notables y de mayor trascendencia para la historia de ambas naciones. Es una serie de televisión mexicana de acción y aventura producida por Dynamo y Amazon Studios para Amazon Prime Video.

Steve Wilcox, es un venezolano-canadiense que tiene una larga trayectoria en la industria del cine en EEUU, y que en esta oportunidad está sacando la casta de su formación en cine. Oriundo de Caracas, Venezuela, Steve es un actor, especializado en doblaje de padre canadiense y madre venezolana, y desde muy joven supo que su pasión cinematográfica estaba ahí aguardando por él, cuando en medio de su adolescencia decide establecerse en Los Ángeles, y allí obtiene una licenciatura en cine y teatro en la UCLA, con credencial del SAG que le abrió definitivamente las puertas de la gran pantalla.

Dentro de las producciones que tiene en su haber, no hay menos de 27 años de carrera, que le han permitido ser parte del elenco de producciones como: American Me (1992), con Eduard James Olmos, donde encarnó a un estadounidense, siendo un venezolano, y de sus primeras producciones en los Estados Unidos. También fue elenco de Libertador (2013), La hora cero (2010), Wilcox además fue elenco de S.O.Z.: Soldiers or Zombies», «Sons of Anarchy», «The X-Files».

Con información de Monitoreamos