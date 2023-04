80135

-El presidente Gustavo Petro confirmó que el próximo 25 de abril se desarrollará en Bogotá la cumbre internacional sobre Venezuela, en la que el gobierno de Colombia espera avanzar para superar la crisis política en el vecino país y avanzar en los diálogos entre la oposición y gobierno de Nicolás Maduro.

Maduro, por su parte, ha dicho que espera que esta cumbre sirva para que países como Estados Unidos levanten las sanciones contra Venezuela.

Armando Benedetti, embajador de Colombia en el vecino país, habló al respecto en La FM, a propósito, además, de la reunión que sostendrán los presidentes Gustavo Petro y Joe Biden en Washington, donde se espera que ambos traten el tema de Venezuela.

De acuerdo con Benedetti, el gobierno de Biden sí estaría pensando en levantar las sanciones, como parte de las negociaciones que adelanta con Venezuela, con la administración de Petro como intermediaria.

Negociaciones

«Primero, se está negociando hace como cinco o seis meses entre Casa Blanca y Miraflores. Dos, siempre ha habido un intermediario. Tres, el presidente Petro tomó la iniciativa y también Estados Unidos extendió mucho más la iniciativa para hablar del tema de las sanciones», dijo Benedetti, y añadió que Maduro está dispuesto a recibir cualquier propuesta sobre las sanciones y dar una respuesta en cinco o seis días.

Según el embajador, este asunto de las sanciones se tiene que definir antes de agosto, pues desde noviembre empieza la temporada electoral en Estados Unidos y Venezuela será un tema de campaña.

«Esto ha sido de la mano de Estados Unidos, y a veces Estados Unidos ha ido mucho más allá de lo que uno hubiera pensado en algún momento. Que eso tenga buen término… El calendario electoral empieza en noviembre. Si esto no se hace en agosto o julio, no se va a hacer absolutamente nada», advirtió Benedetti.

China y Venezuela

«El tema va a ser China y Venezuela en la campaña. Entonces, entre los demócratas lo que se quiere es ver quién es el que se muestra más fuerte o el más macho ante Venezuela y China. Por lo tanto, para nosotros va a ser un tema primordial que eso tenga un buen suceso porque el tema Venezuela en una campaña arrastra a Colombia a esa campaña», añadió.

Por esa razón, para el embajador, la reunión del 20 de abril determinará qué pasará en la cumbre del 25, donde «va a haber una propuesta para el tema de las sanciones con la información que va a suceder el 20».

«Estados Unidos respalda la Paz Total»

El embajador Benedetti también aseguró que cualquier iniciativa que esté relacionada con la Paz Total debe tener el apoyo de Estados Unidos, que por ahora está de acuerdo con el proyecto.

«Yo estuve en Washington y me reuní con varias personas (…) y le estoy diciendo, en los diferentes frentes, eso que le acabo de decir: no les importa que sea de izquierda, no les importa las relaciones comerciales con Venezuela (…), y sí le quiero dar la certeza, 100 por ciento, porque me lo contaron a mí, de que Estados Unidos está de acuerdo con la Paz Total».

Lee también: Presidente Petro recortó visita a EEUU para atender reunión «urgente» con la oposición venezolana

Noticia al Día/Con información de Sistema Integrado Digital, La FM.