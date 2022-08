EEUU: se eleva a 37 el número de muertos por las inundaciones en Kentucky

agosto 1, 2022 - 6:14 pm

1902086

-Un total de 37 personas han muerto en Kentucky a causa de las inundaciones que arrasan con el estado, una situación agravada por la dificultad de llevar a cabo operaciones de limpieza, búsqueda y rescate.

«Más noticias duras», tuiteó Andy Beshear, gobernador del estado del centro-sur de Estados Unidos.

«Hemos confirmado más víctimas mortales de las inundaciones del este de Kentucky», dijo Beshear. «Podemos confirmar que el número de muertos ahora ha aumentado a 37».

We are ending the day with more heartbreaking news out of Eastern Kentucky. We can confirm the death toll has now risen to 37, with so many more still missing. Let us pray for these families and come together to wrap our arms around our fellow Kentuckians. ^AB

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) August 1, 2022