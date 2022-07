EEUU condenó el ataque de las tropas de Putin a Odessa: “Rusia es responsable del agravamiento de la crisis alimentaria mundial”

julio 23, 2022 - 8:31 pm

-“Estados Unidos condena enérgicamente el ataque ruso con misiles al puerto ucraniano de Odesa en el día de hoy. Apenas 24 horas después de finalizar un acuerdo para permitir la reanudación de las exportaciones agrícolas ucranianas a través del Mar Negro, Rusia ha incumplido sus compromisos atacando el histórico puerto desde el que se volverían a transportar las exportaciones de grano y productos agrícolas en virtud de este acuerdo”, afirmó el secretario de Estado, Antony Blinken.

The United States strongly condemns Russia’s attack on the port of Odesa today. It undermines the effort to bring food to the hungry and the credibility of Russia’s commitments to the deal finalized yesterday to allow Ukrainian exports. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 23, 2022

El funcionario norteamericano agregó que el Kremlin sigue mostrando su desprecio por la seguridad de millones de civiles mientras perpetúa su asalto a Ucrania. “Rusia está privando a Ucrania de su vitalidad económica y al mundo de su suministro de alimentos mediante el bloqueo efectivo del Mar Negro”.

“Este ataque arroja serias dudas sobre la credibilidad del compromiso de Rusia con el acuerdo de ayer y socava el trabajo de la ONU, Turquía y Ucrania para hacer llegar alimentos críticos a los mercados mundiales. Rusia es responsable del agravamiento de la crisis alimentaria mundial y debe poner fin a su agresión y aplicar plenamente el acuerdo que ha aceptado”, acusó Blinken.

También se pronunció la embajadora de los EEUU en Kiev, Bridget Brink: “Es un escándalo. Rusia ataca la ciudad portuaria de Odessa menos de 24 horas después de firmar un acuerdo para permitir los envíos de exportaciones agrícolas. El Kremlin sigue usando la comida como arma. Rusia debe rendir cuentas”.

Outrageous. Russia strikes the port city of Odesa less than 24 hours after signing an agreement to allow shipments of agricultural exports. The Kremlin continues to weaponize food. Russia must be held to account. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 23, 2022

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, también repudió “inequívocamente” los ataques con misiles que se produjeron a primera hora del día en el puerto ucraniano de Odessa, clave para el acuerdo de exportación de grano negociado por la ONU entre Rusia y Ucrania. “El Secretario General condena inequívocamente los ataques reportados hoy en el puerto ucraniano de Odessa”, dijo su portavoz adjunto Farhan Haq en un comunicado, añadiendo que: “La plena aplicación (del acuerdo) por parte de la Federación Rusa, Ucrania y Turquía es imperativa”.

“La UE condena enérgicamente el ataque ruso con misiles al puerto marítimo de Odessa. Atacar un objetivo crucial para la exportación de grano un día después de la firma de los acuerdos de Estambul es especialmente reprobable y demuestra una vez más el total desprecio de Rusia por el derecho y los compromisos internacionales. #StopRussia”, escribió en su cuenta de Twitter el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell.

EU strongly condemns Russian missile strike on Odesa’s seaport. Striking a target crucial for grain export a day after the signature of Istanbul agreements is particularly reprehensible & again demonstrates Russia’s total disregard for international law & commitments#StopRussia — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 23, 2022

Ucrania reveló este sábado que Rusia lanzó misiles contra el puerto de Odessa, un terminal clave del mar Negro, sólo un día después del acuerdo para reanudar las exportaciones de grano bloqueadas por la invasión.

“El enemigo atacó el puerto marítimo de Odessa con misiles de crucero Kalibr. Dos de los proyectiles fueron derribados por las fuerzas de defensa aérea. Dos impactaron en la infraestructura portuaria”, señaló Sergii Brachuk, un portavoz de la administración regional de Odesa, en un comunicado difundido en las redes sociales.

El ataque se produjo un día después de que ambas partes firmaran un acuerdo con la ONU y Turquía, en Estambul, para permitir la exportación de cereales que están bloqueados en los puertos ucranianos, y que se estima que llegan a entre 20 y 25 millones de toneladas.

“La Federación Rusa ha tardado menos de 24 horas en poner en tela de juicio, con los ataques con misiles en el territorio del puerto de Odesa, los acuerdos y las promesas que hizo a la ONU y a Turquía en el documento firmado ayer en Estambul”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oleg Nikolenko.

Al disparar misiles contra el puerto, el presidente ruso Vladimir Putin “escupió en la cara del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y del presidente turco, Recep (Tayyip) Erdogan, que han hecho enormes esfuerzos para alcanzar este acuerdo”, dijo Nikolenko.

Rusia asumirá “toda la responsabilidad” si fracasa el acuerdo, y por “profundizar la crisis alimentaria mundial”, añadió el portavoz.

Los brutales ataques rusos de este sábado empañan el acuerdo que Kiev y Moscú habían alcanzado con ayer, después de meses de duras negociaciones. El pacto, que incluía a Turquía y la ONU buscaba aliviar una crisis alimentaria mundial causada por el bloqueo de suministros de granos en el mar Negro y se trataba del primer gran acuerdo entre las partes en conflicto desde la invasión rusa de febrero pasado.

El acuerdo, de hecho, contempla un corredor marítimo para aliviar la crisis alimentaria desde tres puertos ucranianos, uno de ellos es justamente en la ciudad bombardeada este sábado, Odessa. Los otros dos son el de Pivdennyi y Chornomorsk. Entre los tres hay alrededor de 22 millones de toneladas de trigo, maíz y otros cereales almacenados de silos y bloqueadas pro Moscú.

Este pacto debería suponer un alivio para los países dependientes de los mercados ruso y ucraniano, que representan el 30% del comercio mundial de trigo, sin embargo ahora -con la violación rusa- su futuro está en peligro.

Noticia al Día con información de Infobae