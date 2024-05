Edmundo González Urrutia dispuesto a conversar con Maduro y “con todo el que sea necesario hablar”

-En entrevista exclusiva con el diario El Nacional, el candidato unitario de la oposición, Edmundo González Urrutia, habló del difícil reto que asume a sus 74 años de edad y que no estaba en su radar. “Esta es una decisión que, por supuesto, fue inesperada”, señaló. “Nunca pensé que iba a estar involucrado en este tema, en un papel tan protagónico”, agregó.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio el visto bueno, y la Plataforma Unitaria logró inscribirlo, primero como candidato temporal, “tapa” lo denominaron en redes, y luego definitivo. Su nombre, casi desconocido, comenzó así a estar en boca de los venezolanos, que han reclamado más celeridad en darlo a conocer.

“Los partidos estuvieron discutiendo varios días en torno a la candidatura, surgieron algunos nombres, y al final de cuentas, se decantaron por la mía, que fue, insisto, sin yo saberlo, proponérmelo, buscarlo”, dijo.

“Lo acepté como una contribución mía al proceso de democratización del país”, puntualizó.

“Asumí ese compromiso que estoy tratando de llevar lo mejor posible, con el respaldo y el concurso de todas las fuerzas políticas que están en la Plataforma Unitaria y apoyándonos en el liderazgo de María Corina Machado”, reiteró.

No ve al chavismo como enemigo sino como “adversario político”



“Al chavismo no me gusta verlo como un enemigo sino como un adversario político”, explica, por lo tanto rechaza que vaya a haber un enfrentamiento entre bandos en las elecciones presidenciales. “Es nuestro interés no generar más polémica. Ser un país que mantenga la tradición que ya teníamos por muchos años, y que se asegure una transición pacífica para salir de este atolladero en el que estamos”, puntualizó.

“Es un adversario político con el que tendremos que sentarnos en algún momento a conversar”, agrega.

– Se sentará con Nicolás Maduro?

—Con todo el que sea necesario hablar.

– ¿Estaría en disposición de hacer un debate, por ejemplo, como se hace en otros países?

—Cada país tiene sus realidades. Esta es una campaña absolutamente inédita. Tenemos una coalición de partidos políticos que está dispuesta a avanzar en el respaldo público a esta candidatura y ya estamos alineados para iniciar esto muy pronto.

– Pareciera que María Corina Machado y usted se dividen las funciones, ella es la que hace campaña. ¿Es así?

—Mi esfuerzo está alineado en el trabajo de organización, me reúno con fuerzas políticas, respaldos internacionales, programa de gobierno. A partir de muy pronto verás que los líderes de las otras organizaciones políticas van a estar recorriendo el país también. Es un esfuerzo conjunto. La Plataforma Unitaria la integran 10 organizaciones políticas y todas y cada una de ellas se ha sumado y va a sumarse. En los próximos días los vas a ver a todos en la calle.

– ¿Hay unidad en la oposición? ¿Se habla de fracturas, de roces?

—Si no hubiese unidad no se habría designado mi candidatura de manera unánime. Eso es muy importante.

– ¿Ha tenido contacto con algún personero de Estados Unidos?

—El que ha manejado el tema de las conversaciones, tanto con el gobierno como con algunos actores clave es Gerardo Blyde. Por supuesto, yo asumiré ese papel a partir del 28 de julio si la voluntad popular decide que esté al frente de la presidencia de la República.

– ¿Ha habido acercamientos con algunos otros candidatos?

—Nuestro esfuerzo es que aquí podemos incluir a todos los quieran participar en este esfuerzo de recuperar la normalidad institucional en Venezuela.

– ¿Qué espera que pase el 28 de julio?

—Que celebremos el triunfo de todos los venezolanos.

– ¿Y si no gana?

—No me planteo situaciones hipotéticas de derrota. Las últimas mediciones a las que hemos tenido acceso nos invitan a ser optimistas en este momento.

