Draupadi Murmu es la primera mujer de una tribu elegida como presidenta de India

julio 22, 2022 - 6:01 pm

1900028

-Unos 4 mil 800 representantes parlamentarios fueron convocados para elegir a Draupadi Murmu como la nueva jefa de Estado de la India.

Draupadi Murmu es la nueva presidenta de India tras sumar más del 50 % del total del voto escrutado ante el político y exministro de la India, Yashwant Sinha. La mandataria será la numero 15 en la historia de ese país y sustituirá a Ram Nath Kovind, luego de los votos emitidos el pasado lunes por los miembros de la Lok Sabha que la Cámara Baja; la Rajya Sabha, que es la Cámara Alta, y las asambleas regionales.

Elated by all of the support from my all political colleagues Ministers, MP's and MLA's from all -around India for choosing me to serve as the 15th President in the world's largest democratic country Mother India. (1/3)

— Draupadi Murmu • ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ (@draupadimurmupr) July 21, 2022