Dr. Daniel García: la medicina estética no es banalidad

Para todos sus pacientes el Dr. Daniel García les ha cambiado la vida con sus operaciones y tratamientos de medicina estética y reconstructiva. Contribuir de esa manera al bienestar de las personas representa uno de los logros más importantes en su carrera médica que ya va por más de veinte años y que hoy le ha permitido tener su Centro Estético, Facial y Corporal.

Cuando se abren las puertas del centro estético se observa desde su entrada la importancia de la belleza en el lugar. Desde sus muebles, decoraciones o iluminación, se exhibe un cuidado y buen gusto que nos dice que quienes allí están saben muy bien sobre embellecimiento del cuerpo humano.

Belleza en el lugar. Foto: Isidro López

El Dr. Daniel García comprende que la medicina estética va más allá de una operación o un tratamiento para embellecerse, logrando cambios tan profundos en los pacientes que conllevan hasta la superación de traumas y complejos a partir del nuevo aspecto alcanzado en el cuerpo.

Dr. Daniel García. Foto: Xiomara Solano

“Creo siempre lo que me dijo un profesor: La cirugía plástica es la rama quirúrgica de la siquiatría y la sicología porque ayuda a superar complejos, traumas y la autoestima. Para eso es que nosotros estamos aquí”

Por eso cree que la cirugía estética no es banalidad, “Tratamos es de armonizar el cuerpo, por ejemplo, cuando hay asimetrías mamarias a causa de la lactancia materna, eso hay que corregirlo, no es banalidad, es hacerlas sentir mejor con su cuerpo con todo nuestro arsenal de operaciones y tratamientos”.

Tratamientos en manos expertas. Foto: Isidro López

También ejemplifica el Dr. García a las pacientes que el proceso de embarazo les causó alteraciones naturales en el cuerpo quienes llegan hasta sentir vergüenza de mostrarse ante su pareja.

El Dr. García se ha esmerado por prepararse para tan importante labor, por ello tiene títulos en medicina de La Universidad del Zulia, Universidad Francisco de Miranda y la Colegiatura Colombiana de Medicina Estética. Medellín, Colombia.

Su excelente preparación académica asegura a sus pacientes resultados confiables en un área médica que ha tenido innumerables casos fatales debido a estafadores o personal sin preparación que existen en el sector de la estética y cuidados del cuerpo.

“Estamos en campaña contra el intrusismo médico, lamentablemente hay mucha gente que no sabe lo complicado y delicado que es una cirugía plástica y no tienen los conocimientos ni la preparación que requiere años de estudio. Muchas caen en esas manos y luego vienen a buscar las reparaciones con los cirujanos”

El Dr. García es experto en operaciones de Senos (Mamoplastia Simple) Abdomen (Lipomarcación Abdominal) Párpados (Blefaroplastia) Glúteos (Gluteoplastia) Nariz (rinoplastia) Moldeo de Cuerpo (Lipoescultura Corporal).

La belleza femenina está en el ADN de Venezuela

La belleza femenina tiene un lugar preponderante en la cultura venezolana siendo una de sus características más reconocida a nivel internacional. Con la migración masiva de los últimos años se ha acentuado esta percepción y ya es lugar común afirmar que la mujer venezolana resalta en todos los países donde han llegado para iniciar una nueva vida.

Belleza venezolana. Foto: Cortesía

Para el Dr. García “La mujer venezolana es una mujer coqueta, le gusta verse bien, cuida mucho su imagen, por eso anda siempre bien arreglada. De allí también que tengamos tantas reinas de bellezas a nivel internacional”.

Esta característica también incide en el desarrollo de la medicina estética en Venezuela, siendo en el 2020 el número 17 entre los 20 países con mayor número de cirugías estéticas en el mundo, según cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps, por sus siglas en inglés). (https://www.isaps.org/media/evbbfapi/isaps-global-survey_2020.pdf).

Este desarrollo es tan importante que uno de los aspectos resaltantes hoy en día es que la medicina estética también está siendo utilizada por los hombres, a pesar de ciertos prejuicios que aún persisten en la sociedad.

El Dr. García señala “El hombre es menos receptivo sobre el uso de la cirugía plástica, está más pendiente del qué dirán, aunque en los últimos años esto ha cambiado y ahora está más consciente que mejorando su imagen, se va a sentir mejor consigo mismo.”

Por ello en el Centro Estético se encuentran distintas opciones para el mejoramiento de la apariencia masculina, con tratamientos vanguardistas. “Acá se les coloca Botox, se les hace Lipoescultura, Depilación Láser, Abdominoplastia, entre muchos otros”.

El Centro Estético, Facial y Corporal; la integración de los procesos de embellecimiento

De manera vertiginosa la ciencia médica desarrolla tratamientos para el embellecimiento y la recuperación del cuerpo. Hoy es posible conseguir solución o mejoramiento para diversas áreas como la nariz, los senos, entre muchas otras. En su centro estético el Dr. Daniel García ha logrado englobar el proceso de embellecimiento ofreciendo las distintas opciones en un solo lugar.

Los mejores tratamientos. Foto: Isidro López

En el centro se ofrecen los servicios de:

Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva:

– Cirugía mamaria (mamoplastia de aumento, mastopexia, reducción mamaria)

– Lipoescultura

– Lipotrasnferencia glútea

– Lipomarcación abdominal

– Lipo de papada

– Aumento glúteo con colocación de implantes

– Dermolipectomia

– Rinoplasia

– Bichectomia y lifting facial

Tratamientos Faciales:

– Limpieza faciales

– Botox

– Ácido hialurónico

– Plasma rico en plaquetas

Tratamientos Corporales

– Masajes postoperatorios

– Masajes reductivos

– Aparatología

– Maderoterapia

El Centro de Estética, Facial y Corporal Dr. Daniel García ofrece además el revolucionario tratamiento de Depilación Láser con el Soprano Titanium, único existente en la ciudad. Este increíble aparato posee un sistema de enfriamiento que permite sesiones más rápidas y sin dolor; dos cabezales separados que permiten trabajar la depilación facial distinta a la corporal y ajustado a todo tipo de piel.

Depilación láser sin dolor. Foto: Isidro López

El Dr. Daniel García con su esfuerzo de ofrecer el mejor servicio médico de la ciudad, ha dejado huella importante en sus pacientes. Desde su Centro de Estética, Facial y Corporal ve los frutos de su labor: “Es grato verlas llorar de felicidad cuando ven que recuperan la belleza que habían perdido producto de la obesidad, del embarazo o del envejecimiento natural del cuerpo humano y me dicen: me siento bien conmigo misma, me siento bonita”.

El Centro de Estética, Facial y Corporal se encuentra ubicado En el local 1-2 del Centro Torre Empresarial Zapara, en la avenida 6 del sector Zapara de Maracaibo, Para mayor información pueden seguir la cuenta @dr.danielg2 o visitar su página web https://www.elcirujanodeellas.com/.

Para mujeres y hombres. Foto: Isidro López

Cuidado en los detalles. Foto: Isidro López

