Diputado Labrador y familiares de Antonio Tovar acudieron al MP a consignar acuerdo del Clez

julio 28, 2022 - 12:11 pm

-Antonio Tovar , padre del joven asesinado el pasado 21 de Noviembre en las elecciones regionales exige justicia. Tovar en compañía de los lesionados y el diputado Eduardo Labrador acudieron a la sede del Ministerio Público.

El señor Tovar consignó ante el Fiscal Superior del Zulia, un acuerdo aprobado por el Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) en el cual exhortan a las autoridades a pronunciarse y hacer justicia por el vil asesinato de su hijo .

«Exigimos al Ministerio Público y al Fiscal General de la República que se pronuncie en el caso y se practique las diligencias de investigaciones necesarias para identificar, procesar y castigar a los responsables de los hechos vandálicos ocurridos en el municipio San Francisco» acotó el diputado .

Labrador acotó además que las instancias nacionales de justicia están protegiendo alrededor de treinta personas afectas al régimen de Maduro.

«Son diez policía o ex policía de San Francisco, tres diputados de la ilegítima Asamblea Nacional (AN), ex funcionarios de la Alcaldía de San Francisco y varios dirigentes del PSUV, exigimos justicia, no puede quedar impune » destacó.

El padre del occiso clama por justicia dijo que seguirá el proceso hasta tanto se haga justicia por la muerte de su hijo que iba a ejercer su derecho ciudadano de votar .

