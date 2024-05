Diosdado Cabello llega a la avenida principal de Integración Comunal  

El diputado a la Asamblea Nacioanl y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hizo su entrada al barrio Integración Comunal, acompañado con militantes del partido de la parroquia Luis Hurtado Higuera en apoyo al presidente Nicolás Maduro.

Foto: NAD

Según asistentes a la cita, Cabello llegó caminando desde la Circunvalación número 3 (C-3) hasta el sector popular de Maracaibo.

La lluvia no opacó la concentración en apoyo a Maduro.

Motorizados y dirigentes del PSUV acompañan la concentración

Un grupo de motorizados y dirigentes del PSUV acompañan la concentración en apoyo a Nicolás Maduro, que se desarrolla en el barrio Integración Comunal de Maracaibo.

Entre los asistentes Pedro Rafael Tellechea Ruíz, padrino del Zulia, Nelson Canquiz además del presidente del Metro de Maracaibo, entre otros.

“Saludos Zulia, de aquí no nos saca nadie. ¿Dónde están las mujeres? que esta revolución tiene alma de mujer “, expresó Cabello en la tarima.

“El otro candidato no va a caminar porque no se va a juntar con la chusma. Nosotros si andamos con el pueblo, organizados porque el 28 de julio vamos a votar… Mientras caminábamos me encontré mujeres que me decían yo soy la jefa de calle, otra decía yo soy la encargada del Clap” la esperanza está en la calle. Hermanos y hermanas los guarimberos también están en la calle y debemos estar alerta”, advirtió.

“El Zulia cuando sale a votar demuestra que es chavista”, puntualizó Cabello.

Lee también: “Candidato de la Plataforma Unitaria cumple con los requisitos de ley”: Diosdado Cabello

Noticia al Día