Diosdado Cabello insta al CNE a revisar el proceso de las adhesiones de candidaturas

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello recomendó este miércoles 24 de abril al Consejo Nacional Electoral (CNE) “revisar bien revisado” el proceso de adhesiones de candidaturas para la elección presidencial que se llevarán el próximo 28 julio.

Durante la transmisión de su programa número 473 de Con El Mazo Dando, se refirió a la oposición: “Todos los candidatos opositores que quedan todavía. Esos bichos son showseros. ‘No me dejan inscribir, no me dejan cambiar, no me dejan…’ Por favor, hermano, vas a seguir repitiendo ese cuentico”.

Dudó ante las denuncias sobre que pasaron al menos cinco días intentando ingresar al sistema del CNE para consignar las adhesiones y los catalogó de “showseros, mentirosos, coberos”,

Añadió, “ya están todos inscritos, listos. Nosotros estamos listos desde hace tiempo. Claro, ahí faltan todavía parte de los procesos. Tienen que leer la ley. No, ‘que ya yo me adherí. No, ya va, hay un proceso”.

“Uno no sabe si la renuncia es verdad o es mentira. A esos bichos no se les puede confiar en nada”, enfatizó.

“Esto es una ley electoral, hay que leerla y revisar cómo se hacen sustituciones, cambios, etcétera. Ahí están todos los procesos”, recalcó.

“Y yo le recomiendo al CNE que revisen bien revisado. Son tramposos. Ellos no hicieron la cosa bien, y le echan la culpa al CNE. La eterna pelea entre ellos”, finalizó.

Noticia al Día