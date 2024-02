Diosdado Cabello asegura que EEUU defiende a sus agentes que intentan magnicidios: “Ya no disimulan”

229469

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, asegura que el Gobierno de los Estados Unidos “promueve y defiende descaradamente a sus agentes que intentan magnicidios”.

“El imperialismo decadente del Gobierno estadounidense ya no disimula, no guarda las formas, promueve y defiende descaradamente a sus agentes que intentan magnicidios, golpes de Estado, actos terroristas, aquí no, Venezuela es libre y se respeta. Unidos Nosotros Venceremos!!”, escribió Cabello en su cuenta en la red social X.

Cabe recordar que más temprano, este martes, el canciller venezolano Yván Gil, se pronunció en torno de planes conspirativos orquestados por la CIA y la DEA, junto a opositores pertenecientes a la extrema derecha venezolana, cuyo propósito sería asesinar al presidente Nicolás Maduro, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y al gobernador del Táchira Freddy Bernal.

