Diosdado Cabello a María Corina: Usted no va

240888

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, explicó este miércoles 6 de marzo que María Corina Machado no va a la elección presidencial 2024.

Lee también: Diosdado Cabello liderará equipo de trabajo especial en el Zulia para la presidencial

Cabello rechazó que dirigentes de la oposición estén en desacuerdo con la fecha anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la presidencial.

“Tienen como seis años pidiendo elecciones, el CNE sale con la fecha el 28 de julio y ahora dicen que no, que esa fecha es muy incómoda, muy pronto”.

El dirigente socialista sostuvo que las personas que estén inhabilitadas para las elecciones serán rechazadas por el sistema automatizado del ente comicial.

“Quien por alguna circunstancia esté en condiciones de inhabilitado o inhabilitada, cuando intente meterse en el sistema del CNE, el sistema lo va a rechazar de manera automática, no vale brujería, no vale nada, será rechazado por un sistema automatizado”.

Detalló que en dicho sistema están reflejados los documentos de la Contraloría General de la República, así como las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Esto no es nuevo, siempre ha sido así. El que no cumpla con los requisitos no puede inscribirse, no hay forma ni manera, lo demás es seguir engañando a su gente”, sentenció.

Con respecto a la líder de oposición María Corina Machado y su candidatura, Cabello afirmó nuevamente: “Usted no va, que puede inscribirse todo el mundo. Usted no es todo el mundo. No va”, indicó.

Refirió que “no es una cuestión personal, es una cosa de ley”, al tiempo que aseguró que hace ocho meses “ella decía acerca de Barbados: ‘Yo no tengo nada que ver con eso ni nadie me ha consultado´, ahora se agarra de ahí. Es cuando tú ves la falta de claridad política y de argumentos”.

“Yo puedo decir que quedan 19 días, el tic tac se les devolvió, le suena otro en el oído o a otros, cuando vayan a querer registrarse ante el CNE lo que le va a salir es un pitico: Consulte su saldo, no estás autorizada; la ley se los impide”.

Cabello aseguró que no se puede amenazar a la Revolución con violencia “porque de eso nosotros tenemos un postgrado, un doctorado de salir victorioso de las amenazas y cada vez que ellos intentan ser violentos salen más disminuidos”.

Noticia al Día