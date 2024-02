Diosa Canales: “Yo me lanzo mañana y gano, por ahí dicen que buscando a Juan, se consigue a Pedro”

233082

La vedette y cantante, Diosa Canales, comentó durante una entrevista que tiene “un instinto dentro” que la lleva a postularse como candidata presidencial en las elecciones que se celebrarán este 2024. “Quizás no lo tengo tan desarrollado ahorita, pero hay como un instinto. Hay algo que me mueve y me interesa”, señaló.

El liderazgo y la política que maneja la candidata por la oposición, María Corina Machado, es visto con agrado por Canales, pero “siente que le falta un poco”.

Antes de concluir la entrevista, la vedette aseguró que de postularse a las elecciones presidenciales recibiría el respaldo popular necesario para llegar al Palacio de Miraflores. “Yo me lanzo mañana y gano. No tengo duda (…) Por ahí dicen que buscando a Juan, se consigue a Pedro. Bueno, ahí estoy yo”, indicó.

