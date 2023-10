175682

Este lunes, la reconocida cantante y actriz venezolana, Diosa Canales, utilizó su cuenta oficial X (antes Twitter) para enviar un mensaje a la candidata María Corina Machado.

En su publicación, Canales expresó su apoyo y solidaridad hacia Machado, quien se encuentra en medio de una polémica para participar en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela.

En el mensaje, la artista dejó claro su descontento con la situación y afirmó que si a Machado no se le permite participar, ella misma estaría dispuesta a tomar su lugar. “Venezuela quiero mandar un mensaje desde mi corazón, le digo a toda Venezuela, pero muy especialmente a la mujer que tiene en ascuas al gobierno de Venezuela, Sra: María Corina Machado, si no la dejan participar, yo no estoy inhabilitada…”, expresó Canales.





La publicación rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Muchos usuarios elogiaron el gesto de solidaridad de la cantante y mostraron su apoyo tanto a Machado como a Canales.

Noticia al Día