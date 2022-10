Dicen que Anuel no se casó de verdad

1923622

Desde hace un largo tiempo la compañera sentimental del reguetonero se ha convertido en una de las mujeres más populares, pues le hace honor a su propio lema ‘la más viral’, y es que una vez se conocieron los detalles de su relación con el músico Anuel AA, fue que la dominicana entró con fuerza al mundo de las redes sociales y su fama incrementó.

Sin embargo, los comentarios que recibe a diario no siempre son del todo buenos, ya que hay quienes constantemente comparan su trabajo, su físico y su forma de ser con la exnovia del cantante, Karol G, pues para muchos habría sido ella quien se encargó de que ambos músicos terminaran, aunque ambos iniciaron su romance tiempo después de que Anuel terminara con la colombiana.

Al parecer, su amor por la ‘influencer’ fue mucho más grande o por lo menos eso deja ver en las redes, aunque muchos aseguran que todo ha sido mentira. Y es que al poco tiempo de oficializar su noviazgo, Anuel le habría propuesto matrimonio a su novia y ambos terminaron casándose por lo civil en República Dominicana. No obstante, aquel matrimonio podría ser una farsa.

Así lo ha comentado un periodista que en su programa radial, aseguró que no existía ningún certificado que comprobara la unión. “Yo te puedo hacer una recomendación. Búscate en tus contactos en Puerto Rico y tus contactos aquí en República Dominicana con alguien que solicite una certificación para verificar si realmente hubo un matrimonio”.

Luego, agregó otro panelista: “¿Insinúas que es posible que haya sido un drama y que no haya ningún matrimonio?”.

“Búscalo, yo no soy quien deba dar esa información, pero búscalo que esa certificación la dan, es pública”, respondió quien se decía ser dueño de la primicia.

En redes no se demoraron en dar respuesta algunos internautas, pues para muchos ya se trata de algún tipo de obsesión de la prensa por la relación entre los músicos. “Están frustrados, ni dormir pueden pensando en ellos ya déjenlos en paz”, “la gente que no es feliz asara para querer destruir la felicidad del otro”, se lee en una de las publicaciones.

Entre tanto, también hay usuarios que han salido a defender al periodista asegurando que aquella boda fue toda una mentira y que, de hecho, se realizó con un objetivo principal: darle celos a la ex del puertorriqueño.

“Es obvio que no se casaron, no más querían darle celos a Karol”, “lo que firmaron aquella vez fue un contrato no un acta de matrimonio, en las redes la gente vende lo que quieren que la gente vea”, comentaban algunos internautas.

Lo cierto es que, por ahora ninguno de los dos ha querido hablar sobre lo que ha sucedido en sus últimas semanas, donde incluso se conocieron rumores de una presunta crisis matrimonial donde mencionaron un divorcio entre ambos.