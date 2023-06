Día del periodista: Venezolanos que migraron llevando la profesión en su equipaje

117154

En los últimos años cada día del periodista nos preguntamos si de verdad hay algo que celebrar debido a los innumerables acontecimientos que violan la libertad de prensa, y el libre ejercicio de la profesión, contando las denuncias de agresiones que sufren los periodistas que a muchos han llevado a exiliarse del país.

Aunque el gremio periodístico no maje con exactitud el número de profesionales que se han ido del país, se estima que la cifra supera las 1.000 personas, ya que muchos egresados ni siquiera se colegiaron luego de graduarse, ya que prefirieron buscar oportunidades en otras latitudes.

Otros debieron irse por razones políticas, y para preservar sus vidas, según han contado.

Entre los casos más emblemáticos están: Roberto Deniz, Ewald Scharfenberg, Alfredo Meza y Joseph Poliszuk, reporteros y editores del portal Armando.info, que huyeron del país en el año 2018 tras ser acusados de “difamación agravada continuada” e “injuria agravada” por sus reportajes sobre la corrupción que envuelve a las bolsas CLAP.

Al salir de Venezuela alegaron no creer en el sistema judicial del país, y lamentaron que por contar la verdad debieran salir de su terruño.

“En busca de oportunidades*

Otros profesionales de la comunicación se han ido para buscar calidad de vida, aunque han confesado que al principio fue muy cuesta arriba. Algunos que han contados sus historias con el paso del tiempo son: José Arnaldo Mujica quien luego de hacer radio y televisión en su Barquisimeto natal, a vender forritos de teléfonos en Bogotá (Colombia), reseña el portal La Voz de América.

Con mucho esfuerzo luego de unos años Mujica se convirtió en periodista del canal venezolano VPI. Admite que migrar se convirtió en una oportunidad para llegar mucho más lejos de lo que se imaginó: “Colombia a mí me ha dado la posibilidad de llegar a donde jamás me imaginé.

En el mismo contexto está Yazmin Velasco, una periodista venezolana que salió del país para buscar, entre otras cosas, la educación de sus hijos. Con una trayectoria impecable y recordada por el exitoso programa de TV 100% Venezuela, que transmitía Televen.

Cuenta en entrevista para La Voz de América, que en su primera experiencia vio “el poco respeto por los venezolanos a la hora del pago”. Luego prefirió publicar noticias en sus redes con lo que ganó el respeto y se abrieron las oportunidades, como en en el programa Testigo Directo siguiendo historias similares a las que trabajaba en Venezuela. Y también hace reportes para EVTV Miami.

“Salimos como locos” .

Otros de los casos ampliamente sonados es el de las periodistas del portal 800Noticias, María Elena Morales Martinez y María Alejandra Monagas quienes no pensaron que el ir a cubrir una protesta de médicos cambiaría sus vidas, “Terminamos yéndonos del país, debimos escoger entre vivir o morir”, cuenta María Elena Morales en el 2019 al dejar Venezuela.

Hoy radicadas en EEUU, las reporteras dicen que no fue fácil salir de Venezuela, “había una persecución terrible, sin embargo, de madrugada y por los caminos verdes salí de Maracaibo-Panamá luego a México y finalmente a EEUU, con mi madre de 90 años. No merecíamos pasar por tanto”, agrega.

Morales, quien obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en el año 1994 asegura que pese a que su vida cambió por completo, no así su vocación de informar

Monagas, por su parte sigue con su trabajo incansable la transparencia de la información, y afirma que aquel 17 de abril del año 2018 en el que un grupo de colectivos arremetieron en contra de ella y Morales las atemorizó de momento, pero no por completo.

Si algo tienen en común todos estos profesionales de la comunicación es regresar a Venezuela y poder ejercer libremente su profesión, además de reencontrase con amigos y familiares.