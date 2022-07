Deyna Castellanos lanza programa de becas deportivas en Estados Unidos

julio 28, 2022 - 4:32 pm

-La delantera venezolana Deyna Castellanos lanzó un programa Queen Deyna Education & Sports, con el objetivo de ayudar a jóvenes de cualquier lugar del mundo con talento deportivo y con dificultades económicas a conseguir becas en los Estados Unidos.

Castellanos difundió un video por su cuenta de la red social Instagram, oficializando un gran proyecto que será de mucha ayuda para catapultar las carreras de futbolistas venezolanas que esperan por una oportunidad en el extranjero.

La maracayero, de 23 años, destacó que el fútbol cambió su «vida». «Me abrió las puertas al mundo. Aspirar a esto no debería ser difícil y quiero ayudar a otras niñas como yo a conseguir sus sueños»..

“A través de este programa, espero animar a todas las niñas a buscar pastos más grandiosos y darse cuenta de que los deportes sí brindan un camino hacia una vida mejor”, escribió Deyna, que estudió en la Universidad Estatal de Florida gracias a una beca.

