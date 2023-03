Desapareció joven marabino en Yopal: Padre solicita a la embajada de Colombia acelerar las investigaciones

55224

-Cuatro meses lleva desaparecido el zuliano. Un compañero de trabajo fue la última persona que estuvo con él

El pasado 21 de noviembre del 2022, desapareció el joven Diego Enrique Valles Indriago, en el departamento de Yopal, situado en el municipio Casanare de Colombia, así lo dio a conocer el padre de la víctima a Noticia al Día.

El joven, quien es oriundo del municipio Maracaibo, estado Zulia, estaba trabajando en un pulilavado del referido municipio y notificó a su jefe que saldría en su bicicleta a comprar jabón.

En el trayecto se encontró con un compañero de trabajo, identificado como: Fernando Piedrahita y se dirigieron hasta su casa para guardar la bicicleta montañera de color blanco con negro.

De ahí en adelante solo quedaron registros en cámaras de seguridad cuando Valles y Piedrahita, salieron del inmueble y siguieron juntos hasta un punto determinado.

Comenzó la búsqueda

Ante su extraña desaparición la hermana del marabino, identificada como: María Victoria, se dirigió hasta el pulilavado y le notificaron que él no había regresado desde el día anterior.

Desde ese momento comenzó la búsqueda de Valles como persona desaparecida en los diferentes comandos policiales de la localidad.

Al indagar en las investigaciones las autoridades dieron con algunos videos que los condujeron a Piedrahita, quien de inmediato alegó que no lo había visto, sin embargo, los videos revirtieron su declaración, puesto que se veía al marabino salir de la casa de su compañero, así como caminando por la vía.

Denunció el padre

Por su parte Enrique valles, padre del joven, indicó a este medio digital que el único sospechoso en la desaparición de su hijo es Fernando Piedrahita, puesto que él ocultó evidencias sobre el caso.

«Dijo que no había visto a mi hijo cuando pasó casi todo el mediodía con él. Guardó su bicicleta e informó que no la tenía, pero cuando vimos los videos y la fuimos a buscar ya la había pintado de color negro. Dijo que mi hijo le había comentado que se iría a Bogotá, pero él no sacó ninguna de sus pertenencias».

El padre le pidió a la embajada de Venezuela ser el enlace con el gobierno de Colombia para que lo ayuden a encontrar a su hijo.

«Yo quiero saber dónde está mi hijo, que aparezca como sea. Yo estoy viviendo una situación muy difícil, no duermo por esto que está pasando», dijo el hombre mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, así como su voz se escuchaba más débil al nombrar a su hijo.

Noticia al Día