Deportivo Táchira golea 3-0 a Independiente Petrolero por la Libertadores 2022

mayo 19, 2022

Deportivo Táchira venció 3-0 al conjunto boliviano Independiente Petrolero este miércoles 18 de mayo por la quinta jornada de la Copa Libertadores 2022.

Robert Hernández fue la figura del carrusel aurinegro con su doblete en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de San Cristóbal. El otro tanto del conjunto venezolano fue obra del ecuatoriano Renny Simisterra.

Hernández marcó en los minutos 22 y 28 para decidir a favor de los aurinegros en casa, el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, bajo una lluvia torrencial. El ecuatoriano Renny Simisterra, en un mano a mano, remató el compromiso en el 90+2.

Con la victoria, el conjunto venezolano escala al segundo en el Grupo A con siete puntos. En la última jornada enfrentará a Palmeiras en el Allianz Parque el martes 24 de mayo. Por su parte, Emelec de Ecuador, que sitúa en el tercer lugar con cinco unidades, chocará contra Independiente Petrolero

El Deportivo Táchira tiene asegurado su presencia en la Copa Sudamericana en el caso de caer en su encuentro con el club brasileño, que está invicto en el torneo. El elenco boliviano ya quedó sin opciones en el torneo continental con un solo punto.

