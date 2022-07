Denuncian que 30 hombres armados se apropian de finca en Barinas

julio 30, 2022 - 2:24 pm

Unos 30 hombres armados tomaron una finca en Barinas e impidieron la salida de todo el que allí se encontraba, difundió en sus redes sociales la Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos.

La ONG se hizo eco de una denuncia formulada este sábado por Nancy España, propiearia de la unidad agropecuaria. “invasores tomaron las instalaciones del Fundo 75 de su propiedad, ubicado en San Silvestre, estado Barinas”, dijo la dama.

“Desde ayer estoy siendo acosada por un grupo de invasores que han tomado posesión de mi finca. Tienen encerrado en el corral todo el ganado. No han permitido que el ganado se pastoree, tome agua, los becerros están sin comer porque no he podido ordeñar. Están acabando con la producción del predio”, denunció España.

La productora exhortó al Ministerio Público para que intervenga para recuperar su propiedad y la ayuda de otros productores agrícolas.

