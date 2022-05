Denuncian presunta discriminación contra un niño de 3 años en Chacao: «No le permitieron la entrada por usar el cabello largo»

mayo 2, 2022 - 2:12 pm

Thaisha Robinson, denunció la presunta discriminación que sufrió su hijo de 3 años, dentro del colegio en Chacao.

Al parecer, la madre del menor indicó al medio Monitoreamos, que la subdirectora ldel plantél abría indicado que no podría ingresar, pese a que ya era conocido que el niño usaba cabello largo.

Aparentemente, Thaisha habría argumentado que no era la primera vez que el pequeño acudía al colegio con la cola, y que la finalidad era que pudiera hacer deportes con más facilidad: «Ella me dijo que no lo podía tener así en el colegio, que ya era demasiado«.

Ese mismo día, el miércoles 27 de abril, al culminar la jornada escolar, al busca a su hijo, la mujer notó que las docentes le habían quitado la cola del cabello. Por lo que entró a la institución para hablar con la subdirectora.

«Me dice que no estaba permitido porque parecía niña y que los niños le estaban diciendo que era niña. Yo le dije que no estaba de acuerdo en que la solución simplemente fuera quitarle la colita en vez de que, en el caso de que estuviese sucediendo que los niños le estuviesen diciendo niña, la solución debería ser educar a los niños en que es completamente normal que un niño tenga el cabello largo y tenga una cola porque tiene el cabello largo», relató la madre.

Luego de la conversación, los padres del menor fueron citados para el viernes 29 de abril a una reunión en la escuela. En el encuentro, participaron la psicopedagoga Stefany Faracco, la subdirectora Ligia Toro y la directora de la institución, Ingrid Pereira, quienes insistieron a los padres que el niño no puede acudir al colegio con una cola, argumentando que esto está prohibido en el Manual de Convivencia del Arreglo Personal, el cual establece que «el cabello de los varones debe ser corto, sin tintes y sin gelatina».

