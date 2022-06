Defensa de Alex Saab pretende llamar a declarar a funcionarios venezolanos

junio 10, 2022 - 2:53 pm

Un juez de Miami, Estados Unidos, fijó para el próximo 29 de agosto la audiencia del empresario colombiano Alex Saab, sobre si tenía condición de diplomático venezolano cuando fue detenido en Cabo Verde.

El periodista Joshua Goodman informó este viernes, a través de su cuenta oficial de Twitter, que los abogados pretenden llamar a declarar a funcionarios venezolanos sobre la veracidad de las credenciales de Saab. «Pero obtener una visa estadounidense para funcionarios de un gobierno sancionado puede obstaculizar esos planes», pues hay una lista de funcionarios venezolanos que son sancionados por Estados Unidos. Lo que significa que tienen bloqueo de los activos que puedan poseer en ese país, impedimento de transacciones con entes o ciudadanos estadounidenses y restricción del ingreso al territorio estadounidense.

