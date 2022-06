Dayana Mendoza encendió polémica en las redes tras pronunciarse sobre la comunidad LGBT

junio 20, 2022 - 1:44 pm

La exreina de belleza venezolana Dayana Mendoza despertó la polémica en las redes sociales este domingo luego que en sus historias de Instagram publicara imágenes con mensajes claros contra el Orgullo gay.

Aunque originalmente no son textos de su autoría, se encendió la polémica en redes sociales luego de que muchos de sus seguidores la tildaran de «homofóbica».

«Delante de la destrucción va el orgullo», es el escrito que acompaña la imagen originalmente publicada por el reconocido evangélico John Ramírez.

La imagen llama la atención, ya que se trata de los proverbios 16:18, sin embargo, la palabra «orgullo» escrita en inglés «pride» aparece en tamaño grande y con los seis colores característicos de la comunidad LGBT.

Otro de los escritos en inglés que compartió la exmodelo reza: «Llámame antigua, pero arrepentimiento aún es necesario, la santidad sigue siendo correcta, y la sangre de cristo todavía funciona».

Aunque este último mensaje no especifica el contexto, muchos de sus seguidores lo relacionaron con el mensaje anterior.

El pasado 19 de mayo, la ex MIss Universo 2008 dio un sermón a quienes la critican por su tendencia religiosa, la cual está inclinada al cristianismo evangélico.

«Hay gente que no me sigue y viene a mi cuenta a insultarme para decirme cualquier cosa, hay gente que me sigue me insultan pero se quedan, pero bueno, quiero que sepan que por los dos, yo oro igual».

Además, la famosa modelo recalcó que nadie tiene «derecho de juzgar a los demás», que ese privilegio solo tiene Cristo.

Con información de La Prensa de Lara