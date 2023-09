Daniel Sancho reveló cómo asesinó al médico colombiano Edwin Arrieta: Así lo hizo (+Video)

152311

-Impactantes confesiones sobre el brutal asesinato del médico, fueron reveladas a través de una reconstrucción de hechos que quedó grabada para el mundo

La Policía de Tailandia continúa investigando el asesinato del médico Edwin Arrieta Arteaga, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado el seis de agosto, en un contenedor de basura en la isla de Koh Pha Ngan, Tailandia.

En los últimos días, se han revelado nuevos detalles del crimen, y en una reciente confesión por el programa Y ahora Sonsoles, se dieron a conocer videos en los que Daniel Sancho admitió su responsabilidad en el homicidio. Además, el chef español proporcionó una reconstrucción de cómo llevó a cabo el asesinato del cirujano.

En las grabaciones, que fueron registradas por las autoridades tailandesas, el hijo de Rodolfo Sancho confirmó que sostuvo una intensa discusión con el ciudadano colombiano, ya que expresó su deseo de poner fin a la relación que mantenían desde hace varios meses. Además, admitió que el fallecido le había solicitado mantener relaciones sexuales, una propuesta a la que él se negó.

Primero lo golpeó

“Yo le dije: ‘Lo siento, esto tiene que acabar. No quiero hacerlo más’. Él estaba desempacando la maleta. Me levanté, di un paso hacia atrás y le di un puñetazo. Él se cayó, yo estaba cogiéndolo y me mordió”, comenzó relatando el chef español.

🛑4 videos en un tweet.🛑EXCLUSIVA. LA CONFESIÓN DE DANIEL SANCHO. Así relata Daniel paso a paso la reconstrucción de los hechos del asesinato a Edwing . Que fuerte verlo con esa tranquilidad recreando la escena: Puse el agua caliente a tope para que no se coagulara la sangre. 😱 pic.twitter.com/mWoYZ7TT6F — Carito (@770carito) September 4, 2023

“Él me agarró fuerte, por lo que yo lo cogí hacia mí y lo tiré, golpeándose en el cuello. En poco tiempo todo se llenó de sangre. Yo no me quedé ahí, creo que antes lo volví a golpear varias veces. Estuve caminando por la habitación durante dos horas”, agregó posteriormente.

Lo desmembró

En medio de la diligencia, Sancho proporcionó detalles sobre cómo procedió a desmembrar el cuerpo del cirujano cordobés. Destacó que, en primer lugar, enjuagó el cadáver en la ducha utilizando agua caliente con el fin de evitar la coagulación de la sangre.

“Le puse la cabeza ahí y encendí la ducha para que se llevara la sangre, porque había mucha sangre. Puse el agua caliente a tope para que la sangre no se coagulara y se pegara. Lo dejé ahí algunos minutos y empecé a traer las bolsas. También traje la sierra y el machete. Luego de desmembrarlo, lo puse en las bolsas”, detalló.

No concuerdan las afirmaciones

Sin embargo, es importante señalar que las afirmaciones de Daniel no concuerdan plenamente con los hallazgos finales de la autopsia, que establecieron la causa de la muerte del médico como degollamiento. Además, una hipótesis actual sugiere que el cirujano podría haber estado con vida cuando comenzó el proceso de desmembramiento.

“La Policía contó que Daniel y Edwin tuvieron una feroz pelea antes del presunto asesinato. El chef, al parecer, le habría propinado un puñetazo y el cirujano habría caído, golpeándose la cabeza con el lavabo. Pero no se habría quedado inconsciente como se habría dicho, sino que luchó contra su amigo para defenderse a base de mordiscos y arañazos, marcas que habría dejado huellas visibles en su cuerpo”, contó Europa Press.

Aunque la fecha exacta del juicio aún no ha sido determinada, las autoridades tailandesas, incluida la Policía, continúan reuniendo pruebas y testimonios para asegurar que el confeso asesino, quien ha recibido recientemente la visita de su madre, enfrente las consecuencias legales de sus acciones.

El fiscal a cargo del caso, Khun Panikorn, ha confirmado que se presentarán alrededor de 20 testigos que darán testimonio en contra de Sancho, incluyendo a una mujer que le vendió un kayak por mil euros. Además, se aportarán aproximadamente 65 pruebas en el juicio.

Noticia al Día con información El País