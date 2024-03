Daniel Ceballos se postula como candidato presidencial por el partido Arepa

248957

El político Daniel Ceballos se postuló ante al Consejo Electoral Nacional (CNE), este jueves 21 de marzo, para formular su inscripción a las elecciones presidenciales que se realizarán este 28 de julio del 2024.

Ceballos representará el Partido Arepa y en el que también contará con el apoyo del Partido Voluntad Popular Activista.

A través de un discurso, el candidato realizó un llamado al país a votar para que haya un cambio en el país, también aseguró que no van a llamar al pueblo a la calle a protestar y que su propósito es que haya una democracia verdadera.

Sepan que se ha colado una alternativa que los espera el 28 de julio en las urnas electorales”, exaltando que tiene una propuesta alternativa para la nación.

“Aquí no vamos a llamar a nadie ni a protestar, no vamos a llamar a nadie a la calle, no le vamos a someter a la disyuntiva entre quedarse e irse, solo les vamos a llamar a votar porque es lo único que hace falta para que este país cambie”, aseguró en la sede del Ente Comicial.

Además, le ofreció a los demás dirigentes políticos sumarse a su partido.