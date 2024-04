Cumbre virtual de la Celac para pedir la expulsión de Ecuador de la ONU

Este martes 16 de abril se realiza una Cumbre Virtual Extraordinaria de la Comunidad de Estados latinoamericanos y Caribeños (Celac) en la que participa el presidente de México López Obrador y otros mandatarios.

Al inicio la presidenta Pro tempore de la CELAC Xiomara Castro, expresó que cualquier intento de vulnerar y desconocer el legado, constituye una violación de la soberanía de Estado. Instó a Ecuador a reconducir las normas adecuadas y otorgar el salvoconducto requerido.

Durante su intervención Manuel López Labrador refirió: “Primero que se expulse de Naciones Unidas a Ecuador , solicitamos una expulsión de este país por el hecho vergonzoso y que nunca jamás se vuelva hacer una canallada como esta”.

“Segundo que se abra un procedimiento porque si en este caso cualquier Estado actúa como lo hizo Ecuador, presenta a la Asamblea de Naciones Unidas una resolución de la ONU y que los integrantes del Consejo de seguridad no puedan ejercer”.

Que se vote para que los estados miembros resuelvan sobre le asunto en cuestión. si no lo hacemos no vamos a poder vivir. estaríamos viviendo en le mundo de los gorilas”. está de por medio el derecho de asilo, ustedes saben que México históricamente se le ha otorgado con orgullo y decisión afirmó el presidente Lázaro Cárdenas dándole protección en la guerra civil española.

“Todos los derechos el derecho de asilo es sagrado para nosotros”. Queremos pedirle que nos acompañen para hacer la denuncia en el Tribunal de Justicia Internacional, Nosotros vamos a seguir la independencia de nuestro país y nuestra soberanía.”

Colombia apoya a México en la propuesta

Mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro también hizo su intervención en el que refirió “Somos firmantes del sistema de los Derechos Humanos. A principios de los 70, quienes gobernaban a América Latina decidieron hacerlo.

“La barbarie puede penetrar en nuestro espacio. En Ecuador eso fue lo que sucedió, no se puede llamar de otra manera, somos responsables de que esto no ocurra. La derecha tiene que ponerse de acuerdo de cómo convivir. Ecuador no está dando ejemplo de convivencia. No sé por qué razón. Ecuador e Israel están dándose la mano.

“Les invito a que hagamos un pacto de convivencia para no matarnos entre nosotros. Si lo hacemos van a ser muchos los muertos. Ecuador ha violado los derechos, el derecho de asilo. Podría abrirse el camino de las guerras.

“Ningún país debe quebrar las reglas del derecho de vivir. Si México decide ir a la Corte Internacional, los acompañaremos. Pensamos que América Latina no se merece Los 100 de de Soledad”, expresó Petro emulando a Gabriel García Márquez en su novela.

Gobierno de San Vicente y Las Granadinas también ofreció su opinión en la Cumbre

“Las acciones de Ecuador han sido ilegales y subversivas y han violentado la la ley violando los espacios diplomáticos y sus alrededores. San Vicente apoya todas las medidas pacificas tomadas por México para hacer valer sus derechos”.

“No podemos permitir está ilegalidad. Si continúan con esta ilegalidad habrá respuestas. El lenguaje fuerte que tomó Colombia, está justificado”.

Brasil en su opinión

“El presidente Lula Da Silva, me entristece que estemos reunidos para debatir lo que sucedió el día 5 es inaceptable y no afecta a México sino a todos nosotros”.

“La inviolabilidad del personal diplomático y nada justifica lo que ocurrió en Quito”. No debemos esperar que se trate el conflicto. La Celac debe ser un mecanismo de concentración, somos una región plural para dialogar y respetar opiniones”.

“La Celac debe trabajar para reanudar las relaciones de México y Ecuador dos importantes socios de Brasil”.

Gobierno de Cuba participa en la Cumbre

“En nombre de su presidente y gobierno Cuba agradece y se pronuncia lo ocurrido el 5 de abril, la violenta incursión en Quito, hecho hostil que Cuba condena la violación al Derecho internacional”.

“Instamos a restituir al expresidente Jorge Glas, y pedimos que hecho repudiables como este no vuelvan a ocurrir porque crearía un precedente peligroso. Respetar el derecho internacional es indispensable para mantener la paz y requisito para mantener la integración”.

“Cuente México con las acciones que emprendan contra este hecho.

