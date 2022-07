Cubren puente Hammersmith de papel de aluminio por ola de calor en Londres

julio 20, 2022 - 12:40 pm

El puente Hammersmith se mantendrá cubierto durante los próximos días para evitar que se sobrecaliente y se agriete por la ola de calor en Londres.

Reino Unido ha dado un paso al frente ante la ola de calor que viven los continentes y ante ello ha decidido cubrir el icónico puente Hammersmith. La cual es una de las medidas llevadas a cabo durante estas últimas horas por las autoridades británicas.

Sobre este puente victoriano, de 123 años de antigüedad, las autoridades han instalado diversas láminas de aislamiento de plata en las cadenas del puente para reflejar el sol. Pero no sólo eso, pues también han implantado un sistema de refrigeración durante toda la noche para evitar posibles daños.

london’s hammersmith bridge wrapped in foil to keep cracks from expanding in the extreme heat…

yikes pic.twitter.com/BctYylEhxV — ian bremmer (@ianbremmer) July 18, 2022

La infraestructura cuenta con cuatro cadenas de pedestal que se deben mantener a una temperatura aproximada de 13 grados centígrados. En caso de que alcanzaran 18 grados, las autoridades tendrían que verse en la obligación de cerrar el puente ante un posible peligro estructural.

Algo que ya sucedió en el año 2020, cuando las altas temperaturas llevaron a la capital británica a cerrar su histórico puente. Esto después que el sol provocó que se expandieran las grietas sobre el hierro fundido.

Hammersmith Bridge’s chains protected from the extreme UK temperatures with foil (left) remind me of the historic huts in Victoria which are protected by foil wrap during bushfires (right) pic.twitter.com/k0r7DtJsJH — Philip Oldfield (@SustainableTall) July 19, 2022

El sistema de control de temperatura les permite realizar un seguimiento de los picos meteorológicos y mantener una temperatura constante. El objetivo es estabilizar las microfracturas en los pedestales.

El ayuntamiento ya se ha gastado alrededor de 18 millones de libras en el mantenimiento del puente. Y se espera que necesiten muchos más para preservarlo durante el próximo siglo.

Reino Unido ha emitido por primera vez en la historia del país una alerta roja como consecuencia de las altas temperaturas. Una situación para la que no están del todo preparados debido a que rara vez se han alcanzado estos registros.

El pasado lunes la Royal Air Force (RAF) ha señalado que sus aviones estaban utilizando aeródromos alternativos a su base aérea Brize Norton, debido a las temperaturas extremas después que Sky News informó que el clima cálido había derretido la pista en la base de Oxfordshire.

«Durante este período de temperaturas extremas, la seguridad de los vuelos sigue siendo la principal prioridad de la RA. Por lo que las aeronaves utilizan aeródromos alternativos de acuerdo con un plan establecido desde hace mucho tiempo. Esto significa que no hay impacto en las operaciones de la RAF».

.@RoyalAirForce statement on flights at RAF Brize Norton: "During this period of extreme temperature flight safety remains the RAF’s top priority, so aircraft are using alternative airfields in line with a long-established plan. This means there is no impact on RAF operations." — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) July 18, 2022

