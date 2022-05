¿Cuál es la enfermedad que tiene Putin?

mayo 31, 2022 - 2:33 pm

Informaciones diversas sobre el estado de salud de Putin se apoderan de las redes, unos dicen que está sano y otros que le quedan 3 años de vida.

Los rumores sobre el estado de salud de Putin no han parado desde que se iniciara la guerra con Ucrania. En sus últimos actos públicos se le ha visto inestable y es por ello que ll ministro de Exteriores de Rusia Serguei Lavrov niega que el mandatario sufra una enfermedad.

«El presidente Putin aparece públicamente todos los días. Pueden verlo en las pantallas, escuchar sus discursos. No creo que las personas en su sano juicio puedan apreciar un síntoma de enfermedad en este hombre», dijo el ministro Lavrov en una entrevista televisada a las cadenas TF1 y LCI en Francia.

