Critican un espectáculo LGTBQ+ en Disneyland París

junio 11, 2022 - 9:02 pm

Asociaciones ultraconservadoras francesas criticaron la organización este sábado de un espectáculo que celebra el orgullo de la comunidad LGTBQ+ en Disneyland París, dentro de la apuesta decidida de la empresa desde hace años por la diversidad de identidades sexuales.

«Estas reivindicaciones no tienen nada qué hacer en un parque de atracciones», se quejó Ludovine Dutheil de La Rochère, presidenta de La Manif Pour Tous, una organización nacida contra la legalización del matrimonio homosexual.

En declaraciones a la emisora France Info, Dutheil de La Rochère denunció que con esta marcha Disneyland está dando cobertura a asociaciones LGTB que defienden reivindicaciones como la reproducción asistida para los transexuales o las teorías sobre la identidad de género.

Añadió que «los niños y las familias no van para eso» al parque temático de las afueras de París, sino que van «a disfrutar».

En una línea similar, la Asociación de Familias Católicas (AFC) llegó incluso a calificar esta segunda edición de la llamada Soirée Disneyland Paris Pride de «discriminatoria».

«Puede chocar a los niños y a las familias que, por razones propias, no comparten esas opiniones y no les interesan», añadió la AFC.

Disney asume desde hace años abiertamente su política en favor de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, una posición que recibe el respaldo de asociaciones representativas de esa comunidad.

🌈 And that’s goodnight from Disney Friends at Disneyland Paris Pride! pic.twitter.com/mWtxH4wJNh

— DLP Report (@DLPReport) June 11, 2022