Cosas prohibidas en Semana Santa según las abuelitas

Varias son los limitaciones y cosas prohibidas en Semana Santa que a lo largo de la historia han formado parte de la tradición católica latinoamericana

No salir después de las tres de la tarde, no clavar, no limpiar y hasta no bañarse en playas o ríos son algunas de las restricciones que los mitos y creencias sobre la Semana Santa han perdurado en el tiempo, y hacerlas seria como “pecar”.

No clavar

Una de las más universales es la curiosa prohibición de no clavar, pues los clavos fueron parte del sufrimiento de Cristo en la cruz. Hacer caso omiso a esto atraerá al Diablo, pero junto a ella tampoco es recomendado pasar la escoba porque se consideraba una forma de “barrer la cara de Jesús”.

No regañar a los pequeños

De acuerdo a las abuelas en Semana Santa todo debe permanecer en silencio por lo que no se puede gritar y mucho menos regañar, pues estos son producto de la ira, la misma que puede atraer al Diablo, ante esto se deben buscar otras formas para reprender.

No vestir de rojo

Muchas de las imágenes representativas del demonio por lo general contienen el color rojo, pues desde hace muchos años se ha relacionado dicha figura con esa tonalidad, es por esta razón, para no hacer alusión al mal, que se debe evitar vestir de rojo en Semana Santa.

No bañarse en playas ni subirse a un árbol

En muchos lugares subirse a un árbol en Semana Santa los puede llevar a convertirse en mono, y aquellos que deciden meterse a un río o playa se convierten en peces o sirenas. Pese a que son los días en los que muchos se van a sumergir en las costas.

No salir a las tres de la tarde

Después de las 3 de la tarde fue la hora en que murió Cristo, y esa hora es respetada en muchos lugares, por lo que en la creencia popular hay abstenerse de salir después de ese horario pues hacerlo causaría la precipitación del cielo en forma de lluvia.

De hecho, en un capítulo de la serie documental ‘Haunted Latinoamérica’ cuenta el testimonio de un hombre que cuando niño desobedeció y se escapó en Semana Santa y el Diablo se le apareció en forma de perro.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día