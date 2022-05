Corea del Norte despide la gira de Biden disparando tres misiles balísticos hacia el mar de Japón

mayo 25, 2022 - 12:01 pm

El ejército surcoreano ha afirmado que Corea del Norte ha lanzado tres misiles y con estos ya suman 17 lanzamientos en lo que va de año

Este miércoles Corea del Norte ha disparado proyectiles no identificados hacia las aguas del mar de Japón. Justo después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya finalizado su gira por el este de Asia.

El Ejército de Corea del Sur ha afirmado que, con estos tres misiles, este es el décimo séptimo lanzamiento en lo que va de año. Es de recordar que Biden y Yoon Suk Yeol, acordaron el sábado llevar a cabo grandes ejercicios militares.

