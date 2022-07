CONSTERNACIÓN en Italia: Vendedor nigeriano fue asesinado en plena calle y nadie lo ayudó (video con IMÁGENES FUERTES)

julio 30, 2022 - 9:51 pm

El agresor ya fue detenido y se investigan los motivos del ataque.

Impacto existe en Italia por el asesinato de un vendedor nigeriano a plena luz del día en la ciudad italiana de Civitanova Marche.

La noticia causó gran conmoción por la “indiferencia” de quienes presenciaron el hecho y solo grabaron la fatal agresión. La víctima de 39 años, Alika Ogorchukwu fue asesinada por Filippo Claudio Ferlazzo, de 32 años, que según señalaron medios locales, tiene antecedentes penales.

Según las grabaciones de las cámaras municipales en el lugar del crimen, la agonía de la víctima duró entre tres y cuatro minutos, sin que nadie hiciera nada. Ninguna de las personas que presenciaron la agresión intervino. Algunas solo gritaron al agresar para que se detuviera y otros llamaron a la policía y a los servicios de emergencia.

«El asesinato de Alika Ogorchukwu sobrecoge. La ferocidad inaudita. La indiferencia extendida. No puede haber justificaciones ni basta el silencio. El último ultraje a Alika sería pasar página y olvidar», ha denunciado el líder del Partido Demócrata, Enrico Letta.

Ferlazzo, ya está en prisión acusado de homicidio voluntario y robo, porque se llevó el teléfono de la víctima.

A disabled black man was killed in broad daylight in Italy.

The murderer was inspired by racist, anti-black, anti-immigrant manifestos that rhyme w 🇮🇹 right wing talking points.

Salvini & Meloni are spreading dangerous racist lies like replacement theory. pic.twitter.com/JevSlQykm5

— Rula Jebreal (@rulajebreal) July 30, 2022